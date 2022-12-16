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Выявлено 356 новых случаев Covid-19, скончались 4 человека

В больницах - 450 пациентов
rus.tvnet.lv
Выявлено 356 новых случаев Covid-19, скончались 4 человека
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Люди у скульптуры на Бастионной горке в Риге
Люди у скульптуры на Бастионной горке в Риге Фото: Edijs Pālens/LETA

За прошедшие сутки выявлено 356 новых случаев Covid-19, сообщается о четырех умерших, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 70 до 89 лет:

  • один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;
  • три человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

За день было проведено 1459 тестов на Covid-19, 24,4% из них были положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 уменьшился с 285,7 до 284 случаев на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии скончался 6121 инфицированный Covid-19, лабораторно подтверждены 970 286 случаев заражения.

Госпитализации

За прошедшие сутки количество пациентов с Covid-19 в больницах увеличилось с 437 до 450 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За последние сутки госпитализированы 59 пациентов с Covid-19, выписаны 39 человек.

У 140 пациентов Covid-19 является основным диагнозом. Из них у 135 человек среднетяжелое течение заболевания, пять пациентов находятся в тяжелом состоянии.

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