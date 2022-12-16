За прошедшие сутки выявлено 356 новых случаев Covid-19, сообщается о четырех умерших, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
Выявлено 356 новых случаев Covid-19, скончались 4 человека
Умершие входили в возрастные категории от 70 до 89 лет:
- один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;
- три человека - в возрасте от 80 до 89 лет.
За день было проведено 1459 тестов на Covid-19, 24,4% из них были положительными.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 уменьшился с 285,7 до 284 случаев на 100 000 человек.
С начала пандемии в Латвии скончался 6121 инфицированный Covid-19, лабораторно подтверждены 970 286 случаев заражения.
Госпитализации
За прошедшие сутки количество пациентов с Covid-19 в больницах увеличилось с 437 до 450 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
За последние сутки госпитализированы 59 пациентов с Covid-19, выписаны 39 человек.
У 140 пациентов Covid-19 является основным диагнозом. Из них у 135 человек среднетяжелое течение заболевания, пять пациентов находятся в тяжелом состоянии.
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