В США обнародованы тысячи архивных документов об убийстве Джона Кеннеди

Ли Харви Освальд (в центре) был убит в подвале полицейского управления Далласа через два дня после ареста Фото: Reuters

Исследователи этого дела надеялись, что открытие архива раскроет больше информации о том, что Освальд делал в Мехико, где он в октябре 1963 года встречался с агентом КГБ.

В своем последнем заявлении ЦРУ утверждает, что вся информация, касающаяся его поездки в Мехико и имеющаяся в распоряжении агентства, была ранее обнародована. Как заявляет ЦРУ, среди обнародованных документов новой информации по этой теме нет.

Но исследователи из Фонда Мэри Феррелл, некоммерческой организации, изучающей историю и подавшей в суд на правительство с требованием обнародовать файлы, заявили, что ЦРУ утаивает информацию о пребывании Освальда в Мексике.

В фонде утверждают, что некоторые документы ЦРУ никогда не отправлялись в архивы и поэтому не вошли в только что опубликованную партию.

Один недавно обнародованный документ показывает, что президент Мексики помог США провести прослушивание телефонных разговоров в советском посольстве в Мексике без ведома других официальных лиц в мексиканском правительстве.

Эта крупица информации была скрыта в ранее выпущенной, отредактированной версии файла, сообщает телеканал Си-би-эс.

Белый дом заявил, что обнародование файлов позволит общественности лучше понять ход расследования убийства.

Президент Байден также сообщил, что были проверены почти 16 тыс. записей, которые ранее были опубликованы в отредактированном виде, и было решено, что более 70% этих записей теперь могут быть обнародованы полностью.

Администрация Трампа опубликовала тысячи страниц этого дела за время его президентства, но оставила закрытыми другие из соображений национальной безопасности, несмотря на закон 1992 года, обязывающий обнародовать всю информацию к 2017 году.