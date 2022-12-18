"Пирог общий, для СМИ на русском - тоже". Журналист о господдержке в Литве

"У нас в этом году 3 000 000 евро были разделены между игроками от нашего Государственного фонда поддержки радио, ТВ и прессы. И это были интернет-каналы, бумажные газеты, радиостанции, телевидение . Но это был общий пирог, и какие-то деньги, естественно, ушли в том числе и даже глубоко региональным изданиям. Более того, действительно существуют случаи, когда русскоязычные СМИ в Литве получают финансовую поддержку. И кроме этого большого фонда, у нас есть еще Департамент нацменьшинств, где имеется свой - очень такой скромный, но все равно бюджет, который для медиа на языках нацменьшинств", - обрисовал ситуацию Тарасенко.

Нет в Литве и требования об аудиодорожке на литовском языке для новостного содержания на русском: "Нет, нет, и я перекрестился по этому поводу во время истории "Дождя", потому что я не знал, что у вас такие требования. И я с ужасом говорил уже нашему главному редактору - если бы у нас было такое условие, то, в принципе, и новостей бы не было, потому что мы бы физически не могли бы каждый день успеть и сделать новостной выпуск, и еще как-то обеспечить вот этот перевод. Я не знаю, это переводчиков нанимать, которые в онлайн-режиме разговаривали бы? Знаете, как на конференциях бывает? Нет, такого у нас нет".