Сборная Латвии по хоккею начала турнир в Словакии с победы в овертайме

Сборная Латвии одержала победу над командой Норвегии со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0).

Счёт на 10-й минуте первого периода открыл Патрик Забусов, но семь минут спустя Томас Берг-Паульсен восстановил равновесие на табло. Во втором периоде команды вновь обменялись заброшенными шайбами - сначала отличился Патрик Озолс, а в конце 20-минутки Андреас Мартинсен реализовал численное большинство.

В заключительном игровом отрезке сначала точным броском отметился Роберт Букартс, а на 47-й минуте Тобиас Фладеби реализовал численное большинство и перевёл игру в овертайм. Победу сборной Латвии на первой минуте овертайма принёс Увис Балинскис.

Голкипер сборной Латвии Эрик Витолс отразил 29 бросков соперника, а вратарь норвежцев Тобиас Норман справился с 12 бросками.

В субботу, 17 декабря, сборная Латвии проведёт второй проверочный матч на турнире против команды Словакии, которая в четверг разгромила Норвегию со счётом 6:0.

Отметим, что сборные Латвии, Норвегии и Словакии сыграют в одной группе на предстоящем чемпионате мира по хоккею, который в 2023 году пройдёт в Риге и Тампере. Помимо этих сборных латвийские хоккеисты сыграют с Канадой, Чехией, Швейцарией, Казахстаном и Словенией.