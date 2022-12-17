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Хорватия завоевала бронзу чемпионата мира по футболу

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Хорватия завоевала бронзу чемпионата мира по футболу
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Футболисты сборной Хорватии
Футболисты сборной Хорватии Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

В матче за третье место на чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре сборная Хорватии обыграла команду Марокко.

Матч проходил на стадионе "Халифа Интернейшнл" в Дохе и завершился со счётом 2:1 в пользу хорватской сборной.

Счёт на 7-й минуте матча открыли хорваты - после серии передач последовал заброс в штрафную от Ивана Перишича, откуда Йошко Гвардиол головой пробил точно по воротам. Всего две минуты потребовалось сборной Марокко, чтобы сравнять счёт. Марокканцы убежали в опасную атаку и после навеса в штрафную никем не прикрытый Ашраф Дари головой замкнул передачу.

На 42-й минуте сборная Хорватии вновь вышла вперёд - нападающий Мислав Оршич вместо паса ударил по воротам и мяч с рикошетом от штанги залетел прямо в створ - 2:1. 

Хорваты во второй раз в своей истории стали бронзовыми призёрами чемпионата мира. Впервые это произошло на мундиале 1998 года во Франции. Их лучшим результатом остаётся второе место на ЧМ-2018 в России.

Сборная Марокко показала на чемпионате мира лучший результат в истории среди команд из Африки.

Финальный матч состоится 18 декабря, в нём сыграют сборные Франции и Аргентины.

Финал:

  • 18 декабря, 17:00, Аргентина - Франция

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