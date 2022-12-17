Лучшими футболистами Латвии признаны Гутковскис и Шевцова

Лучшим футболистом Латвии 2022 года второй раз подряд был признан нападающий Владислав Гутковскис. 27-летний форвард в уходящем году забил 6 голов в составе сборной Латвии, а также помог польскому клубу "Ракув" завоевать серебряные медали чемпионата Польши и одержать победу в Кубке Польши.

В голосовании за лучшего футболиста года Гутковскис обошёл нападающего "Валмиеры" Раймонда Кроллиса и полузащитника финского "КуПС" Яниса Икауниекса.

Лучшей футболисткой Латвии в шестой раз была признана Ольга Шевцова, которая выступает в исландском клубе "Вестманнаэйяр". 30-летняя Шевцова признавалась лучшей футболисткой страны в 2011, 2013, 2017, 2018 и 2019 годах. В этом году на её счету восемь матчей и два забитых мяча в составе национальной команды.

Лучшим игроком чемпионата Латвии был признан нападающий Раймонд Кроллис, который привёл "Валмиеру" к первому в истории клуба чемпионству. Кроме того, Кроллис получил ещё три награды - лучший молодой футболист, лучший нападающий и лучший бомбардир чемпионата Латвии.

Две награды получил наставник "Валмиеры" Юргис Калнс, который был признан лучшим тренером Латвии и лучшим тренером чемпионата Латвии. Лучшим женским тренером назвали Райво Варажинскиса.

Лучшим футболистом первой Лиги был назван Ник Дусалиев, футзалистом - Микс Бабрис, а приз лучшему игроку в пляжный футбол достался Артёму Крижановскому.

Впервые лучшим арбитром был признан Эдгар Мальцев, а награда ассистента второй раз в карьере досталась Алексею Спасенникову. Лучшим арбитром среди женщин второй раз подряд и третий раз в карьере была названа Елена Ермолаева, а ассистентом - Лига Дидрике, которая удостоилась этой награды в пятый раз подряд.