Спустя четыре дня после вылета сборной Португалии с чемпионата мира по футболу Криштиану Роналду вновь приступил к тренировкам.
Роналду заключил с "Реалом" любопытный договор
Напомним, сборная Португалии проиграла команде Марокко со счётом 0:1 в четвертьфинале чемпионата мира и вылетела с турнира.
По данным Relevo, лидер португальской сборной Криштиану Роналду уже возобновил тренировки, и не где-нибудь, а на базе мадридского "Реала" в пригороде испанской столицы Вальдебебасе.
37-летний Роналду занимается на базе "Реала" уже несколько дней, а вчера португалец работал на одном из тренировочных полей - отдельно от игроков мадридского клуба.
Также стало известно, что Роналду занимается на базе "Реала" с разрешения Флорентино Переса. Президент "Реала" сказал Криштиану, что Вальдебебас - его дом, и разрешил тренироваться там столько, сколько нужно.
На данный момент 37-летний форвард находится в статусе свободного агента. В ноябре он расторг контракт с "Манчестер Юнайтед".
Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год, дважды выиграв Ла Лигу и Кубок Испании, четырежды - Лигу чемпионов, а также иные трофеи.
В данный момент Роналду ожидает получить предложения от топовых европейских клубов, выступающих в Лиге чемпионов. Португалец хочет выступать в Европе, несмотря на предложенные "Аль-Нассром" из Саудовской Аравии € 500 млн за 2,5 года.
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