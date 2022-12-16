Роналду заключил с "Реалом" любопытный договор

Напомним, сборная Португалии проиграла команде Марокко со счётом 0:1 в четвертьфинале чемпионата мира и вылетела с турнира.

По данным Relevo, лидер португальской сборной Криштиану Роналду уже возобновил тренировки, и не где-нибудь, а на базе мадридского "Реала" в пригороде испанской столицы Вальдебебасе.

37-летний Роналду занимается на базе "Реала" уже несколько дней, а вчера португалец работал на одном из тренировочных полей - отдельно от игроков мадридского клуба.

Также стало известно, что Роналду занимается на базе "Реала" с разрешения Флорентино Переса. Президент "Реала" сказал Криштиану, что Вальдебебас - его дом, и разрешил тренироваться там столько, сколько нужно.

На данный момент 37-летний форвард находится в статусе свободного агента. В ноябре он расторг контракт с "Манчестер Юнайтед".

Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год, дважды выиграв Ла Лигу и Кубок Испании, четырежды - Лигу чемпионов, а также иные трофеи.

В данный момент Роналду ожидает получить предложения от топовых европейских клубов, выступающих в Лиге чемпионов. Португалец хочет выступать в Европе, несмотря на предложенные "Аль-Нассром" из Саудовской Аравии € 500 млн за 2,5 года.