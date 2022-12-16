"Это уже предначертано". Ибрагимович назвал победителя ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Напомним, в полуфиналах ЧМ-2022 сборная Аргентины разгромила Хорватию (3:0), а Франция обыграла Марокко (2:0). Чемпион мира по футболу определится 18 декабря, а днём ранее будет сыгран матч за третье место.

Обе страны являются двукратными чемпионами: Аргентина побеждала в 1978 и 1986 годах, а Франция - в 1998 и 2018 годах.

Франция стала шестой национальной сборной, которая дважды подряд вышла в финал турнира, но только двум сборным удалось выиграть два турнира подряд - Италии (1934 и 1938) и Бразилии (1958 и 1962).

"Я думаю, уже предначертано, кто победит, и вы знаете, кого я имею в виду. Месси поднимет трофей, это уже предначертано", - цитирует нападающего "Милана" портал Goal.

В сезоне-2009/2010 Златан Ибрагимович вместе с лидером аргентинской сборной Лионелем Месси выступал за каталонскую "Барселону".

41-летний Ибрагимович восстанавливается после майской операции на колене. Сейчас он находится в Дубае, где итальянский "Милан" проводит тренировочный лагерь.