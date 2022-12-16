В Риге пьяный мужчина уехал на чужой машине и попал в неприятности

14 декабря в полицию поступил звонок от некого отчаявшегося мужчины о том, что его автомобиль украден. Мужчина рассказал полиции, что оставил машину на улице Кришьяна Валдемара. Он вошел в дом, но, когда через несколько минут вышел, увидел, что машины больше нет.

Вскоре полиция получила информацию о водителе, который на этом транспортным средством попал в дорожно-транспортное происшествие - въехал в другую машину.

Полицейские немедленно отреагировали и отправились на место происшествия. Но поскольку потенциальный виновник покинул место происшествия, там они его не встретили. Вскоре в полицию поступил вызов на другой адрес, где тот же человек попал еще в одно ДТП.

На этот раз потенциальный виновник не справился с управлением транспортным средством и въехал в стену здания.

В обоих ДТП не пострадал ни один человек, кроме самого водителя.

Сотрудники Государственной полиции задержали потенциального виновника неподалеку от места происшествия и доставили в полицейский участок, где выяснилось, что он сидел за рулем с более чем двумя промилле алкоголя в крови, причем без водительских прав, о чем начат уголовный процесс.

В тот день подозреваемый поссорился со своей подругой, поэтому употребил алкогольные напитки. Он прошел по улице и увидел заведенную машину, в которой никого не было. Он решил сесть в машину и поехать на ней до тех пор, пока не закончится горючее.

Мужчина 1973 года рождения ранее не был судим.n vīrietim piemērots drošības līdzeklis, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu.