Умер легендарный футболист и тренер Синиша Михайлович

Синиша Михайлович долгое время боролся с лейкемией. Впервые болезнь обнаружили в июле 2019 года. Специалист прошёл лечение, после которого болезнь отступила. Весной 2022 года сербский тренер сообщил о рецидиве лейкемии. Тренер прошёл новые курсы терапии и пересадку костного мозга.

В апреле главный тренер "Болоньи" давал установку команде из больничной палаты, обещая побороть болезнь. Он продолжал тренерскую работу до сентября этого года. Состояние Михайловича резко начало ухудшаться 10 дней назад.

Будучи футболистом Синиша Михайлович выступал за "Борово", "Войводину", "Црвену Звезду", "Рому", "Сампдорию", "Лацио" и "Интер", в котором завершил карьеру игрока в 2006 году.

За сборную Югославии Михайлович провел 63 матча и забил 9 голов. С командой он играл на ЧМ-1998 (1/4 финала) и на Евро-2000 (1/8 финала). Михайлович был известным исполнителем штрафных ударов.

В качестве тренера работал с "Интером", "Катанией", "Фиорентиной", "Сампдорией", "Миланом", "Торино", "Спортингом" и "Болоньей". С 2012 по 2013 год тренировал сборную Сербии.