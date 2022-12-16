Главное за 16 декабря ⟩ Переименование улицы посольства России, новые ракетные удары и продление 49-го маршрута

За рубежом:

Утром в пятницу, 16 декабря, по Украине были нанесены новые ракетные удары. Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны, сообщают украинские СМИ.

Пока Россия в очередной раз запускает ракеты по столице Украины Киеву, жители города снова вынуждены искать убежища на подземных станциях метро.

Президент России Владимир Путин прилетит в Минск 19 декабря. Как сообщает его пресс-служба, пройдут белорусско-российские переговоры на высшем уровне.

Белый дом распорядился обнародовать в полном объеме тысячи документов об убийстве президента США Джона Ф. Кеннеди. Общедоступными в интернете стали более 13 тыс. файлов, это более 97% архивных документов, посвященных этому делу.

Два человека ранены осколками в результате повреждения 16-метрового стеклянного цилиндра с тропическими рыбками в районе Александерплац. Вода общей массой в тысячу тонн выплеснулась на улицу и в подвалы отеля.

В 2019 году собор Парижской Богоматери почти полностью был уничтожен в результате пожара. Позднее ученые нашли под полом собора два таинственных свинцовых гроба. Теперь они полностью выкопаны и открыты.

В Москве прошла новогодняя вечеринка "Дзена", где главной звездой должен был стать Иван Ургант. Но организаторы срочно заменили ведущего буквально за сутки до начала мероприятия.

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