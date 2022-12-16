Рабочая неделя закончилась. До Рождества осталось чуть больше недели. О том, что произошло в пятницу, 16 декабря, читайте в ежедневной подборке новостей от RUS TVNET.
Главное за 16 декабря ⟩ Переименование улицы посольства России, новые ракетные удары и продление 49-го маршрута
Новости Латвии:
TV3 Group, которая ранее сдавала в аренду помещения российскому независимому телеканалу "Дождь", расторгнет договор с лишенным лицензии каналом, подтвердил специалист по связям с общественностью TV3 Group Карлис Позняков.
Несмотря на возражения посольства России, Рижская дума в сотрудничестве с Министерством иностранных дел сменила табличку с новым названием улицы, в пятницу, 16 декабря, в своем Twitter сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис.
В связи с созданием новой остановки на перекрестке улиц Твайка и Слиежу предприятие Rīgas satiksme решило продлить маршрут 49-го автобуса до новой остановки в направлении Саркандаугавы.
Движение трамваев 2-го маршрута возобновлено по основному маршруту, сообщает предприятие Rīgas satiksme.
Утром 7 декабря из здания Латвийского телевидения на Закюсале вышел Кристерс Дзинтарс 2000 года рождения. Вечером в среду, 14 декабря, его сестра Кития Дзинтаре рассказала, что по-прежнему точно не известно, что произошло с парнем.
На следующей неделе в Латвии температура воздуха поднимется до +2...+7 градусов и пройдут дожди, свидетельствуют новейшие прогнозы синоптиков, и оттепель может продолжиться и на Рождество.
За рубежом:
Утром в пятницу, 16 декабря, по Украине были нанесены новые ракетные удары. Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны, сообщают украинские СМИ.
Пока Россия в очередной раз запускает ракеты по столице Украины Киеву, жители города снова вынуждены искать убежища на подземных станциях метро.
Президент России Владимир Путин прилетит в Минск 19 декабря. Как сообщает его пресс-служба, пройдут белорусско-российские переговоры на высшем уровне.
Белый дом распорядился обнародовать в полном объеме тысячи документов об убийстве президента США Джона Ф. Кеннеди. Общедоступными в интернете стали более 13 тыс. файлов, это более 97% архивных документов, посвященных этому делу.
Два человека ранены осколками в результате повреждения 16-метрового стеклянного цилиндра с тропическими рыбками в районе Александерплац. Вода общей массой в тысячу тонн выплеснулась на улицу и в подвалы отеля.
В 2019 году собор Парижской Богоматери почти полностью был уничтожен в результате пожара. Позднее ученые нашли под полом собора два таинственных свинцовых гроба. Теперь они полностью выкопаны и открыты.
В Москве прошла новогодняя вечеринка "Дзена", где главной звездой должен был стать Иван Ургант. Но организаторы срочно заменили ведущего буквально за сутки до начала мероприятия.
Интересное чтиво:
Вторая часть статьи-знакомства. Теперь нас ждут те министры, для которых появление на таком посту - что-то новенькое. Хотя, разумеется, это не значит, что они в политике люди новые. Большинство из них знакомы тем, кто следит за перипетиями латвийских структур власти. Но нам же удобнее - проще предугадывать, чего от них ожидать.
На прошлой неделе Латвию потрясло решение Национального совета по электронным СМИ об аннулировании лицензии телеканала "Дождь". Обоснование совета получило неоднозначную реакцию общества. Только Службе государственной безопасности Латвии аргументы о рисках, связанных с переносом российских независимых СМИ в Латвию, показались убедительными. Но это прошло мимо ушей международной общественности. Сообщество эмигрировавших российских либералов, политики и журналисты не замедлили осудить решение Латвии.
Новым гостем кулинарного шоу "Знаменитости на углях" в студии Franke стала латвийская певица и актриса Катрина Гупало. Вместе с ведущей Раисой Смирновой она готовила праздничный десерт с карамелью и бананами.
На минувшей неделе в сообщениях кремлевских идеологов доминировали две основные темы: возвращение в Россию из американской тюрьмы торговца оружием Виктора Бута, прозванного "торговцем смертью", которое стало возможным в результате обмена заключенными, и заявление президента России Владимира Путина от 7 декабря о том, что Россия может включить в свою оборонную доктрину пункт о превентивном ядерном ударе.
В деревне Линте Пыльваского уезда Эстонии температура в помещении в некоторых многоквартирных домах с центральным отоплением составляет всего 14-16 градусов. Поскольку поставщик услуг AS Revekor недавно поднял цены на тепловую энергию, товарищества сейчас пытаются сэкономить на отоплении, так как в противном случае домовладельцы не смогут платить по счетам.
20-летняя мальтийская пловчиха Мия Аццопарди не является рекордсменкой мира или олимпийской чемпионкой, но она входит в списки самых красивых пловчих планеты. Чем не достижение?
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