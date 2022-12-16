Евросоюз принял девятый пакет санкций против России

ЕС заморозит активы еще двух российских банков и добавит Всероссийский банк развития регионов в список организаций, на операции с которыми распространяется полный запрет.

Под санкции попадают новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор за исключением горнодобывающей деятельности, связанной с удобрениями и "критическим сырьем".

Госканалы РФ попали под санкции

Совет ЕС приостанавливает действие лицензий на вещание НТВ/НТВ "Мир", Россия-1, РЕН ТВ и Первого канала. "Эти СМИ находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации и используются последним для своих непрерывных и согласованных действий по дезинформации и военной пропаганде, которые узаконивают российскую агрессию и подрывают поддержку Украины", - говорится в заявлении совета. При этом данным СМИ и их сотрудникам не запрещено осуществлять другую деятельность в Евросоюзе, например проводить исследования и интервью.

Запрещается оказание России услуг в сфере маркетинга и рекламы, а также услуг по тестированию продукции и технической инспекции.

Гражданам стран ЕС будет запрещено занимать любые должности в руководящих органах всех российских государственных или контролируемых государством юридических лиц, организаций и органов, находящихся в России.

В санкционном списке почти 200 новых лиц

Евросоюз добавил в санкционный список почти 200 физических и юридических лиц. Среди них - Вооруженные силы РФ, отдельные офицеры и предприятия оборонно-промышленного комплекса, депутаты Государственной думы и Совета Федерации, министры, пророссийские "власти" на оккупированных территориях Украины и пять политических партий. Санкции вводятся в отношении ключевых фигур, причастных к преднамеренным ракетным ударам России по мирным жителям, к вывозу украинских детей в Россию и к краже украинской сельскохозяйственной продукции.

Новые санкции ЕС призваны "нанести серьезный удар по российской экономике и по ее способности продолжать агрессию" против Украины, заявили в Брюсселе.