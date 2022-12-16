Видео ⟩ Жителей Айнажи неприятно удивили недавно установленный информативные столбы

Ее огорчает, что никто не посоветовался с жителями, потому что она могла бы многое рассказать, но теперь должна смотреть на неловкое исполнение.

Айнажи является городом, богатым историей, считает Айя. Узнав, что в городе будет реализован проект, который поможет и гостям узнать историю места, она радовалась. Но, читая информативные описания, местным жителям стало стыдно. Айя заметила множество ошибок - перемешанные факты, пропущенные запятые.

Фото: Kadrs no "Bez tabu" video

И глазам руководительницы библиотеки Саниты Каните не остались незамеченными опечатки и странная информация. По ее мнению, такое исполнение нужно исправить.

Местные жители считают, что размещенная информация могла бы быть намного шире. По их мнению, было необходимо проверить тексты перед реализацией проекта.

В городе размещено 30 информационных знаков. Финансирование для проекта составило 6840 евро.

Передача сообщает, что на данный момент информационные таблички были убраны и до 20 декабря ошибки должны быть устранены.

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