Со следующего года украинским беженцам в Литве будут выдавать электронные виды на жительство

Такие разрешения будут выдаваться как тем, кто приедет в Литву только в следующем году, так и тем, кто уже находится в стране.

"Оцифровка этого процесса поможет сэкономить много времени украинским беженцам, а также помогающим им волонтерам, работникам муниципальных администраций", - говорит директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

Украинским беженцам, которые уже находятся в Литве, не нужно будет посещать Департамент миграции для получения временного вида на жительство. Это можно сделать онлайн.

После проверки информации и сопоставления имеющихся данных Департамент миграции выдаст цифровой временный вид на жительство, который будет действовать с 5 марта 2023 года по 4 марта 2024 года.

Мигранты смогут сохранить документ в цифровом виде или распечатать его.

Новые беженцы тоже смогут подать свои документы в электронном виде, но им придется посетить отделение Департамента миграции.

Для украинских беженцев все услуги, связанные с оформлением временного вида на жительство, бесплатны. Но виды на жительство, выданные на других основаниях, по-прежнему будут выдаваться в виде пластиковой карты с определенной госпошлиной.

С начала войны в Литве зарегистрировано 71 877 украинских военных беженцев. Почти 68 000 человек получили временный вид на жительство в Литве на основании временной защиты или из гуманитарных соображений.

По данным Департамента миграции, 5082 человека покинули Литву или с ними невозможно связаться.

С другой стороны, рассмотрение 2726 заявлений было прекращено, поскольку лица покинули Литву или запросили временный вид на жительство по другим причинам, в основном по работе.

23 человекам было отказано в виде на жительство в Литве, поскольку выяснилось, что они не являются военными беженцами.