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У задержанных пьяных водителей конфискуют четыре автомобиля

rus.tvnet.lv/LETA
У задержанных пьяных водителей конфискуют четыре автомобиля
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Пьяный водитель. Иллюстративное фото
Пьяный водитель. Иллюстративное фото Фото: Schutterstock.com

У задержанных за минувшие сутки в состоянии алкогольного опьянения водителей будут конфискованы четыре автомобиля и взысканы средства в объеме стоимости шести автомобилей, сообщили в Государственной полиции.

Транспортное средство конфискуется,

если владелец управлял им в состоянии алкогольного опьянения, при котором концентрация алкоголя в крови превышает 1,5 промилле,

или если водитель был под воздействием каких-либо наркотических веществ, а также, если водитель отказался от проверки наличия в организме одурманивающих веществ.

Если транспортное средство, которым управлял водитель в состоянии алкогольного опьянения, не принадлежит управлявшему им лицу, то с последнего взыскивается полная или частичная стоимость этого транспортного средства.

В связи с управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения за прошедшие сутки возбуждено 5 дел об административных правонарушениях и 9 уголовных процессов, а также один уголовный процесс начат в связи с управлением транспортным средством под действием наркотических веществ.

В общей сложности вчера было составлено 409 протоколов об административных правонарушениях за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе 12 человек наказаны за агрессивный стиль вождения и 98 - за нарушение разрешенного скоростного режима.

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