Футболистов Франции поразил редкий вирус: команда теряет игроков

Например, игру с Марокко пропустили Адриан Рабьо и Дайо Упамекано. Позже стало известно, что заболел Кингсли Коман, который был вынужден пропустить тренировку. Такие же симптомы заболевания появились у Рафаэля Варана и Ибраимы Конате.

Пока неизвестно, смогут ли они сыграть в финале и помочь своей команде.

Некоторые СМИ сообщили, что футболисты могли заболеть верблюжьим гриппом. У него сходные симптомы с обычным гриппом (кашель, лихорадка, тошнота), но высокий уровень смертности - около 35%.

Другую версию высказал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам. По его словам, игроки просто простудились из-за кондиционеров на катарских стадионах. "Температура в Дохе упала, а кондиционеры продолжают всё время работать. У нас было несколько случаев, похожих на грипп. Мы стараемся быть осторожными, чтобы не распространить вирус", - сказал Дидье Дешам.

Остальные футболисты сборной Франции принимают полноценное участие в тренировках и готовятся к финалу.

"Какие меры мы предпринимаем? Мы ведём себя осторожнее, у нас везде стоит антисептик. Мы надеемся, что все останутся здоровы к следующей игре. Это финал, и мы хотим показать все наши сильные стороны", - добавил полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени.