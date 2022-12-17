Латвийские хоккеисты потерпели разгромное поражение от Словакии

Сборная Латвии проиграла команде Словакии со счётом 1:6 (0:2, 0:2, 1:2).

Единственную шайбу в составе сборной Латвии забросил Увис Балинскис, который за 25 секунд до финальной сирены реализовал численное большинство после передач братьев Роберта и Рихарда Букартсов.

В составе сборной Словакии хет-трик оформил Петер Цегларик, который выступает за швейцарский клуб "Цуг". Кроме того, голами в ворота Эрика Витолса отметились Роберт Лантоши, Самуэль Такач и Алекс Тамаши.

Напомним, накануне сборная Латвии в овертайме одержала победу над Норвегией (4:3), а Словакия в четверг разгромила норвежцев со счётом 6:0.

Отметим, что сборные Латвии, Норвегии и Словакии сыграют в одной группе на предстоящем чемпионате мира по хоккею, который в 2023 году пройдёт в Риге и Тампере. Помимо этих сборных, латвийские хоккеисты сыграют с Канадой, Чехией, Швейцарией, Казахстаном и Словенией.