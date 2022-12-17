Суббота подходит к концу, впереди - четвертый адвент, Рождество и Новый год! Но новости не уходят на каникулы, поэтому ознакомьтесь с главными событиями уходящего дня в Латвии и мире.
Главное за 17 декабря ⟩ Гибель депутата, расследование о живодере и сколько задолжал Росликов?
Новости Латвии:
Хозяин наклоняется над собакой, производит какие-то манипуляции, далее слышен жуткий вой животного. Видео снято на улице Друвиенас в микрорайоне Межциемс. Очевидцы происходящего не остались равнодушными и вызвали полицию.
В четверг депутат Екабпилсской краевой думы Янис Ращевскис упал под лед на озере Саука и погиб. Ранее сообщалось, что в четверг вечером на озере Саука под лед провалился человек и погиб. Пожарные и спасатели нашли тело погибшего примерно в 50 метрах от берега.
Глава партии "За стабильность!" Алексей Росликов имеет долги в размере 95 706 евро, говорится в его декларации должностного лица.
Хулиган из TikTok с ником Геннадий, настоящее имя Арвис, без зазрения совести делится в соцсетях своими регулярными правонарушениями за рулем. Он опубликовал и информацию о своем месте жительства в Баложи. Следуя этим указаниям, TVNET разыскал место жительства Арвиса и попытался встретиться с преступником.
За рубежом:
Российская армия может перегруппироваться и начать новое наступление на западе Донецкой области, считают эксперты американского Института изучения войны (ISW). Каким потенциалом она располагает, какие риски и возможности для нее сейчас возникают? Что происходит на поле боя? И что планирует Украина?
Заболевший гриппом Ааре Уусталу попал в больницу уже в очень тяжелом состоянии: его легкие к тому моменту были поражены практически на сто процентов. "Самое странное, что, проработав в отделении неотложной помощи более 13 лет, я не понимал, что высмаркиваю собственные легкие. Этого "материала" было очень много", - рассказал Ааре, обнаруживший впоследствии, что серая масса - это его легочная ткань.
Интересное чтиво:
Недавно датский банк опубликовал десять "шокирующих прогнозов" на будущий год. Там упомянуто много диких поворотов, в том числе - президент Франции Эммануэль Макрон уйдет с должности, будет принято решение о создании вооруженных сил Евросоюза, одно государство полностью запретит производство мяса, Великобритания откажется от Brexit... да чего там только нет. Так как датчане взяли эту тему дико глобально, я решил обобщить свои прогнозы на будущий год для Латвии.
В пятницу, 16 декабря, в Риге открылась самая большая в Латвии тропа рождественских огней. На территории от сквера около Национальной оперы до Бастионной горки и парка Кронвалда расположено почти 700 световых декораций и объектов, которые будут сиять каждый день до 16 января, включаясь одновременно с городскими уличными фонарями.
В матче за третье место на чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре сборная Хорватии обыграла команду Марокко.
Латвийская радиоведущая и певица Лиене Ушакова свою популярность приобрела после участия в шоу O!Kartes Skatuve. Тогда у брюнетки была еще фамилия Брикоуска. Но уже в то время она привлекала к себе внимание пикантными выражениями в СМИ и яркой ночной жизнью. Рассказываем о ней в рамках рубрики "Звезда недели".
В субботу, 17 декабря, сборная Латвии по хоккею потерпела разгромное поражение во втором матче проверочного турнира в Братиславе.
В предпоследнюю неделю ноября белая медведица Фрида родила трех медвежат. Самый слабый из них прожил всего один день. Двое других умерли еще до окончания первой недели их жизни. В результате вскрытия и клинических исследований, проведенных в Эстонском университете естественных наук, выяснилось, что стало причиной смерти детенышей.
В феврале 2021 года бродящим по дебрям Австралии был замечен сильно заросший баран, таскающий с собой 35 килограммов шерсти.
Во второй половине дня в субботу, 17 декабря, в Латвии местами ожидаются густой туман и иней, в ночь на воскресенье - уже во многих местах, прогнозируют синоптики.
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