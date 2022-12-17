Главное за 17 декабря ⟩ Гибель депутата, расследование о живодере и сколько задолжал Росликов?

Заболевший гриппом Ааре Уусталу попал в больницу уже в очень тяжелом состоянии: его легкие к тому моменту были поражены практически на сто процентов. "Самое странное, что, проработав в отделении неотложной помощи более 13 лет, я не понимал, что высмаркиваю собственные легкие. Этого "материала" было очень много", - рассказал Ааре, обнаруживший впоследствии, что серая масса - это его легочная ткань.

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Недавно датский банк опубликовал десять "шокирующих прогнозов" на будущий год. Там упомянуто много диких поворотов, в том числе - президент Франции Эммануэль Макрон уйдет с должности, будет принято решение о создании вооруженных сил Евросоюза, одно государство полностью запретит производство мяса, Великобритания откажется от Brexit... да чего там только нет. Так как датчане взяли эту тему дико глобально, я решил обобщить свои прогнозы на будущий год для Латвии.

В пятницу, 16 декабря, в Риге открылась самая большая в Латвии тропа рождественских огней. На территории от сквера около Национальной оперы до Бастионной горки и парка Кронвалда расположено почти 700 световых декораций и объектов, которые будут сиять каждый день до 16 января, включаясь одновременно с городскими уличными фонарями.

В матче за третье место на чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре сборная Хорватии обыграла команду Марокко.