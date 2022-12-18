Почему Россия так стремится взять Бахмут: оценка эксперта

- А в чем заключается символическая важность Бахмута?

Вальтер Файхтингер Фото: privat

- С точки зрения символики, бои за Бахмут - это фактически война внутри войны. Именно на этом участке сейчас сосредоточены усилия и намерения обеих сторон. Украина дает понять, что в состоянии не только отстоять свои территории, но и вернуть их обратно. Российская армия, в свою очередь, хочет продемонстрировать, что ее положение позволяет ей - если она приложит соответствующие усилия и будет готова на жертвы - завоевать все территории, которые она сочтет необходимым.

И есть еще третий аспект, который нельзя недооценивать: это группировка ЧВК Вагнера. Они участвуют в боях за Бахмут очень активно и интенсивно, стремясь, с одной стороны, продемонстрировать Украине, что они сильнее регулярных российских войск, а с другой - показать политическому руководство России, что именно они - самое мощное оружие, самый сильный козырь в этой борьбе.

- Помимо символического значения, чем Бахмут так важен для российских войск? Город фактически весь разрушен, инфраструктура полностью уничтожена ракетными ударами РФ. Почему же ее армия так стремится его захватить?