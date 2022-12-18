Арестович заявил, что Украина пыталась убить главу генштаба РФ

"Давай откроем страшную тайну. Герасимов был в Изюме, и мы били по Герасимову. Было такое", - заявил Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

Арестович сказал, что украинским войскам удалось обстрелять штаб, где был Герасимов, но тот уехал чуть раньше.

"Накрыли штаб. Там погибло много старших офицеров. Но он успел отъехать чуть раньше – не успели", - добавил Арестович.

В середине апреля-мая 2022 года глава генштаба РФ Валерий Герасимов побывал в Изюме. Российские власти не сообщали о том, что глава генштаба побывал на передовой.

Ранее газета The New York Times опубликовало свое расследование, где говорилось, что американские военные узнали о планах Герасимова посетить Изюм, но скрыли информацию от Киева, опасаясь эскалации конфликта.

"По словам официальных лиц, убийство генерала Герасимова может привести к резкой эскалации конфликта, и, хотя американцы стремились помочь Украине, они не хотели спровоцировать войну между США и Россией", - писала The New York Times.

Однако Украина все равно узнала о предстоящем визите, после чего власти США пытались отговорить руководство Украины от попытки атаковать и убить Герасимова. Но, по словам украинских военных, просьба американской стороны пришла слишком поздно и атака уже началась.