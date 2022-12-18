Министр обороны России Шойгу прибыл на передовую

Вертолет с Шойгу пролетел над передовыми позициями. В пункте управления группировкой Шойгу заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях российских войск.

В министерстве не уточняют, где именно побывал Сергей Шойгу.

"На передовой Сергей Шойгу пообщался с российскими военнослужащими и поблагодарил личный состав за образцовое выполнение боевых задач", - сказано в заявлении Минобороны.

В публикации Минобороны говорится, что Шойгу проверил передовые позиции российских подразделений в зоне боевых действий и пообщался с российскими военнослужащими, однако на видео, размещенном ведомством, Шойгу летит в вертолете, после чего выходит из него. Никаких кадров посещения министром передовой пресс-служба Минобороны не обнародовала.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетил военный штаб, а также провел совещание с генералами. Судя по опубликованным Кремлем видео и фото, на встрече присутствовали Шойгу, командующий российскими войсками Сергей Суровикин и глава Генштаба Валерий Герасимов. Где именно расположен штаб, не сообщается.

Как поясняет Институт изучения войны США (ISW), таким образом Кремль пытается представить Путина как компетентного лидера военного времени, особенно на фоне критики поведения Путина в военное время со стороны сторонников войны.

Кремлю важно представить Министерство обороны как единую и эффективную организацию, а также улучшить его имидж, чтобы создать противовес влиянию главы Чечни Рамзана Кадырова и главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, считают аналитики аналитического центра.

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается уже почти десять месяцев.