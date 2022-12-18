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Видео ⟩ Респираторные вирусы быстро распространяются среди детей. Больницы переполнены

rus.tvnet.lv
Респираторные вирусы быстро распространяются среди детей. Больницы переполнены
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Больной ребенок. Иллюстративное фото
Больной ребенок. Иллюстративное фото Фото: A3pfamily/Shutterstock

Детская клиническая университетская больница (BKUS) уже несколько недель работает в усиленном режиме, поскольку среди детей интенсивно циркулируют различные вирусы, а также поступили больные гриппом, сообщает программа TV3 Ziņas.

В среднем в приемный покой детской больницы в день обращаются 200 детей. Большинство детей болеют респираторными вирусами, в том числе гриппом.

Главный врач Детской клинической университетской больницы (BKUS) Ренате Снипе комментирует ситуацию: "Хочу напомнить родителям, что при заболевании вирусами, особенно если это грипп, у ребенка в первые дни температура может подняться до 39 или 40 градусов, поэтому необходимо иметь дома жаропонижающие средства. Тогда температура падает в течение получаса, часа. В первые дни болезни ребенку точно не нужно ехать в приемное отделение!"

Врачи говорят, что с такими и подобными вопросами в первую очередь следует обращаться к семейному врачу.

В настоящее время, в период острого вирусного сезона, ожидание в очереди в приемном отделении Детской больницы может составлять четыре и более часов. Это, конечно, вызывает большое недовольство у родителей, которым тяжела каждая минута с больным ребенком на руках.

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