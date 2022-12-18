Медведица преодолела более тысячи километров, чтобы вернуться домой

Около шести месяцев назад медведицу пришлось переселить из национального парка Грэйт Смоки Маунтинс.

Она сеяла хаос, поедая еду со столов для пикника, крадя сумки у пешеходов и роясь в мусорных баках.

Перед транспортировкой в ​​новый дом на шею медведицы надели устройство слежения, чтобы узнать больше о поведении медведей после переселения.

Медведицу перевезли в другой национальный парк, относительно недалеко от ее первоначального местонахождения. Однако вместо того, чтобы остаться в своем новом доме, медведица начала двигаться.

Она преодолела более 1600 километров по Джорджии, Южной и Северной Каролине, прежде чем смогла вернуться в свой любимый парк.

Исследователь Билл Стивер, следивший за медведицей в ее долгом путешествии, сказал: "Она никогда не сбавляла обороты".