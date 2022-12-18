В субботу задержано 15 водителей в состоянии алкогольного опьянения

В указанной связи возбуждено пять административных и десять уголовных процессов.

У двух задержанных пьяных водителей будут конфискованы автомобили, а с восьми будет взыскана полная или частичная стоимость транспортного средства.

Транспортное средство конфискуется, если владелец управлял им в состоянии алкогольного опьянения, при котором концентрация алкоголя в крови превышала 1,5 промилле, или если водитель был под воздействием каких-либо наркотических веществ, а также, если водитель отказался от проверки наличия в организме одурманивающих веществ.

Если транспортное средство, которым управлял водитель в состоянии алкогольного опьянения, не принадлежит управлявшему им лицу, то с последнего взыскивается полная или частичная стоимость этого транспортного средства.

Всего в связи с различными нарушениями правил дорожного движения вчера было составлено 310 протоколов об административных правонарушениях, в том числе восемь человек наказаны за агрессивный стиль вождения, а 105 - за нарушение разрешенной скорости движения.

Также за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 120 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пять человек, сообщили в отделе по связям с общественностью Государственной полиции.

Одним из пострадавших в ДТП стал пешеход.

В Риге зарегистрировано 59 дорожно-транспортных происшествий, в Курземе - 21, в Латгале - 17, в Земгале - 15, в Видземе - 8.