Согласно опросу, проведенному SEB banka, более половины, или 51% населения, предпочитают живую елку, которую спилили сами или купили.
Опрос: больше половины латвийцев предпочитает живую елку
Кроме того, данные опроса показывают, что 6% жителей Латвии предпочитают украшать елку, которая растет вне дома, что является очень экологичным подходом к украшению елки.
При этом четверть или 25% населения выбирают украшение искусственной елки, а чуть более десятой части или 13% опрошенных готовят праздничные украшения без елки.
Большинство, или 54%, жителей Латвии планируют использовать в этом году такое же количество световых гирлянд и других украшений, как и в прошлом году, а 17% жителей Латвии будут использовать меньше световых украшений.
Небольшая часть населения, или 6%, готова покупать новые и использовать больше светлых украшений, чем в прошлом году.
В то же время примерно одна десятая или 11% населения Латвии вообще не используют световые украшения на Рождество.
Опрос населения в Латвии провела компания Norstat по заказу SEB banka в ноябре этого года. В нем приняли участие 1005 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.
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