Аргентина - чемпион мира по футболу 2022

На 80-й минуте в ворота сборной Аргентины был назначен пенальти - Коло Муани на скорости прорвался в чужую штрафную, после чего был остановлен фолом со стороны Николаса Отаменди. К точке подошёл Мбаппе, который сумел пробить Мартинеса.

Аргентинцы пребывали в растерянности после пропущенного мяча, и примерно минуту спустя Мбаппе оформил дубль - нападающий "ПСЖ" сыграл в стеночку с Тюрамом и с лёту пробил прицельно в дальний угол ворот.

Дубль Мбаппе за две минуты перевернул игру с ног на голову, и в оставшееся время уже французы были ближе к победе, но подводила реализация. Аргентинцы же начали терять мячи и доминирование в матче.

В первом тайме дополнительного времени две возможности забить было у вышедшего на поле Лаутаро Мартинеса, но оба раза на пути мяча вставали защитники сборной Франции. Буквально за несколько секунд до финального свистка победу французам мог принести Коло Муани, который вышел один на один с вратарём, но пробил прямо в Эмилиано Мартинеса.

На 108-й минуте дубль оформил Месси, который оказался первым на добивании после удара Лаутаро Мартинеса. На 117-й Мбаппе с пенальти сравнял счёт, оформив в матче хет-трик.

В серии послематчевых пенальти футболисты Аргентины оказались точнее - 4:2. Вратарь Эмилиано Мартинес отбил удар Кингсли Комана, а Орельен Тчуамени пробил мимо.

Сборная Аргентины в третий раз в истории выиграла чемпионат мира по футболу. До этого они выигрывали мундиаль в 1978 и 1986 годах.

Отметим также, что 23-летний Мбаппе забил 8 голов на турнире и занял чистое первое место в списке лучших бомбардиров. На втором месте нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, у которого 7 мячей, 4 из которых с пенальти. Также Месси стал рекордсменом по количеству проведенных матчей на чемпионатах мира (26).