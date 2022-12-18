Сборная Аргентины в серии пенальти обыграла команду Франции в финальном матче чемпионата мира 2022 в Катаре.
Аргентина - чемпион мира по футболу 2022
Матч проходил на стадионе "Лусаил Айконик" и завершился победой сборной Аргентины со счётом 3:3 (пен. 4:2).
Первый тайм прошёл при полном доминировании сборной Аргентины, которая больше владела мячом, больше контролировала игру и больше била по воротам соперника. К слову, французы за первые 45 минут игры не нанесли ни одного удара по воротам Эмилиано Мартинеса.
Счёт на 23-й минуте открыл Лионель Месси, который реализовал очень спорный 11-метровый удар. Арбитр усмотрел нарушение правил в чужой штрафной на Анхеле Ди Марии, но на повторе абсолютно чётко было видно, как аргентинец запутался в собственных ногах и упал на газон.
На 36-й минуте преимущество аргентинцев удвоил сам Ди Мария, который замкнул прострел Алексиса Макаллистера на дальней штанге. После этого тренер сборной Франции Дидье Дешам, не дожидаясь перерыва, убрал с поля Оливье Жиру и Усмана Дембеле, выпустив вместо них Маркуса Тюрама и Рандаля Коло Муани.
Во втором тайме французы заиграли агрессивнее и им больше удавалось контролировать мяч, правда, без создания опасных моментов. Первый удар по воротам Мартинеса состоялся на 71-й минуте, но Килиан Мбаппе пробил немного над перекладиной.
На 80-й минуте в ворота сборной Аргентины был назначен пенальти - Коло Муани на скорости прорвался в чужую штрафную, после чего был остановлен фолом со стороны Николаса Отаменди. К точке подошёл Мбаппе, который сумел пробить Мартинеса.
Аргентинцы пребывали в растерянности после пропущенного мяча, и примерно минуту спустя Мбаппе оформил дубль - нападающий "ПСЖ" сыграл в стеночку с Тюрамом и с лёту пробил прицельно в дальний угол ворот.
Дубль Мбаппе за две минуты перевернул игру с ног на голову, и в оставшееся время уже французы были ближе к победе, но подводила реализация. Аргентинцы же начали терять мячи и доминирование в матче.
В первом тайме дополнительного времени две возможности забить было у вышедшего на поле Лаутаро Мартинеса, но оба раза на пути мяча вставали защитники сборной Франции. Буквально за несколько секунд до финального свистка победу французам мог принести Коло Муани, который вышел один на один с вратарём, но пробил прямо в Эмилиано Мартинеса.
На 108-й минуте дубль оформил Месси, который оказался первым на добивании после удара Лаутаро Мартинеса. На 117-й Мбаппе с пенальти сравнял счёт, оформив в матче хет-трик.
В серии послематчевых пенальти футболисты Аргентины оказались точнее - 4:2. Вратарь Эмилиано Мартинес отбил удар Кингсли Комана, а Орельен Тчуамени пробил мимо.
Сборная Аргентины в третий раз в истории выиграла чемпионат мира по футболу. До этого они выигрывали мундиаль в 1978 и 1986 годах.
Отметим также, что 23-летний Мбаппе забил 8 голов на турнире и занял чистое первое место в списке лучших бомбардиров. На втором месте нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, у которого 7 мячей, 4 из которых с пенальти. Также Месси стал рекордсменом по количеству проведенных матчей на чемпионатах мира (26).
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