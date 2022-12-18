Суд апелляционной инстанции оставил в силе решение суда первой инстанции о приговоре предпринимательницы к реальному лишению свободы за уклонение от уплаты налогов.
Предпринимательница за уклонение от налогов получила реальный срок
Летом этого года в Курземском окружном суде был оглашен приговор за уклонение от уплаты налогов и приравненных к ним платежей, что причинило государству большие убытки.
Согласно обвинительному заключению, лицо в период с января 2010-го по май 2013 года, являясь единственной владелицей компании и председателем правления с правом подписи, умышленно уклонялось от уплаты налогов и приравненных к ним платежей, в результате чего государство был причинен ущерб в 86 816 евро.
Суд признал подсудимую виновной и приговорил к реальному лишению свободы сроком на пять месяцев с лишением права заниматься всеми видами коммерческой деятельности на два года. Также суд принял решение в пользу государства о взыскании с обвиняемой 86 744 евро.
Защитник подсудимой подал апелляционную жалобу на приговор, но Курземский районный суд оставил приговор без изменения. Решение суда апелляционной инстанции может быть обжаловано в 10-дневный срок в кассационном порядке в Верховном суде.
От указанного уголовного производства в отдельное дело выделен новый процесс, по которому в том же уголовном правонарушении обвиняется другое должностное лицо той же компании.
Это лицо в период с 21 мая 2013 г. по 9 декабря 2015 г. было единственным владельцем компании и председателем правления с правом подписи и, умышленно уклоняясь от уплаты налогов и приравненных к ним платежей, причинило государству ущерб в 89 492 евро.
В феврале Курземский окружной суд приговорил подсудимого к реальному лишению свободы на восемь месяцев, лишив права заниматься всеми видами коммерческой деятельности на два года.
Это решение вступило в законную силу в августе, так как Курземский суд оставил решение суда первой инстанции без изменений, а кассационная жалоба на это решение суда апелляционной инстанции не подавалась.
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