Предпринимательница за уклонение от налогов получила реальный срок

Летом этого года в Курземском окружном суде был оглашен приговор за уклонение от уплаты налогов и приравненных к ним платежей, что причинило государству большие убытки.

Согласно обвинительному заключению, лицо в период с января 2010-го по май 2013 года, являясь единственной владелицей компании и председателем правления с правом подписи, умышленно уклонялось от уплаты налогов и приравненных к ним платежей, в результате чего государство был причинен ущерб в 86 816 евро.

Суд признал подсудимую виновной и приговорил к реальному лишению свободы сроком на пять месяцев с лишением права заниматься всеми видами коммерческой деятельности на два года. Также суд принял решение в пользу государства о взыскании с обвиняемой 86 744 евро.

Защитник подсудимой подал апелляционную жалобу на приговор, но Курземский районный суд оставил приговор без изменения. Решение суда апелляционной инстанции может быть обжаловано в 10-дневный срок в кассационном порядке в Верховном суде.