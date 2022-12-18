Уже зажгли четвертый адвент? Совсем скоро праздники! А в предпоследнее воскресенье 2022 года предлагаем вам ознакомиться с главными событиями уходящего дня.
Главное за 18 декабря ⟩ Переполненная детская больница, авария с паромом Tallink и что не так с "Аватаром 2"
Новости Латвии:
Три месяца назад после многолетней паузы в Литве появились местные телевизионные новости на русском языке. После запрета российских пропагандистских телеканалов бизнес увидел свободную нишу и оперативно отреагировал.
Детская клиническая университетская больница (BKUS) уже несколько недель работает в усиленном режиме, поскольку среди детей интенсивно циркулируют различные вирусы, а также поступили больные гриппом.
Суд апелляционной инстанции оставил в силе решение суда первой инстанции о приговоре предпринимательницы к реальному лишению свободы за уклонение от уплаты налогов.
За рубежом:
Устаревшие карты, переговоры по открытым каналам, нереалистичные приказы, некомпетентность и беспорядок - расследование The New York Times раскрывает причины военного провала РФ.
В результате обстрелов Белгородской области пострадали пять человек, есть погибший. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин Live" подтвердил информацию газеты The New York Times о том, что украинские военные пытались убить главу Генштаба РФ Валерия Герасимова.
Паром Baltic Queen компании Tallink Silja утром в воскресенье, 18 декабря, попал в беду: на судно произошел сбой электропитания, из-за чего оно врезалось в портовое сооружение в Стокгольме.
Почему армия РФ, несмотря на огромные потери, упорно пытается захватить Бахмут? Насколько важно сражение за город для хода войны в Украине? Интервью с австрийским генералом Вальтером Файхтингером.
Интересное чтиво:
В кинотеатрах Латвии и мира - долгожданное продолжение "Аватара" Джеймса Кэмерона, который в свое время побил, кажется, все мыслимые кинорекорды. Прошло тринадцать лет, и свет увидело продолжение фантастического блокбастера с подзаголовком "Путь воды". Получилось ли у Кэмерона (опять) перевернуть кинематограф с ног на голову? Разбирался автор рубрики "Андрей уже посмотрел!".
На прошлой неделе российского миллиардера Михаила Фридмана арестовали в Лондоне. Его обвиняют в отмывании денег и подделке документов. Следует отметить, что миллиардер сам уже многократно жаловался на свою суровую жизнь за границей, осуждая политику блокады российских олигархов. Трудно найти кого-то, кто сейчас сочувствует Фридману. Раньше было не так.
Давайте проверим, сможете ли вы написать рождественскую открытку без ошибок!
В это воскресенье весь мир следит за финалом чемпионата мира по футболу, в котором сыграют сборные Аргентины и Франции. Давайте посмотрим на главных болельщиц предстоящего матча - жен и девушек игроков.
На этой неделе в рубрике "Звездные страсти" обсудим слухи вокруг Лаймы Вайкуле и Веры Брежневой.
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