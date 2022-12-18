Главное за 18 декабря ⟩ Переполненная детская больница, авария с паромом Tallink и что не так с "Аватаром 2"

Почему армия РФ, несмотря на огромные потери, упорно пытается захватить Бахмут? Насколько важно сражение за город для хода войны в Украине? Интервью с австрийским генералом Вальтером Файхтингером.

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В кинотеатрах Латвии и мира - долгожданное продолжение "Аватара" Джеймса Кэмерона, который в свое время побил, кажется, все мыслимые кинорекорды. Прошло тринадцать лет, и свет увидело продолжение фантастического блокбастера с подзаголовком "Путь воды". Получилось ли у Кэмерона (опять) перевернуть кинематограф с ног на голову? Разбирался автор рубрики "Андрей уже посмотрел!".

На прошлой неделе российского миллиардера Михаила Фридмана арестовали в Лондоне. Его обвиняют в отмывании денег и подделке документов. Следует отметить, что миллиардер сам уже многократно жаловался на свою суровую жизнь за границей, осуждая политику блокады российских олигархов. Трудно найти кого-то, кто сейчас сочувствует Фридману. Раньше было не так.

Давайте проверим, сможете ли вы написать рождественскую открытку без ошибок!

В это воскресенье весь мир следит за финалом чемпионата мира по футболу, в котором сыграют сборные Аргентины и Франции. Давайте посмотрим на главных болельщиц предстоящего матча - жен и девушек игроков.

На этой неделе в рубрике "Звездные страсти" обсудим слухи вокруг Лаймы Вайкуле и Веры Брежневой.