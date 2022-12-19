ВИДЕО ⟩ Месси отпраздновал с мамой главную победу в жизни

Мать футболиста Селия Мария выбежала на поле после финального свистка решающего матча против сборной Франции (3:3, 4:2 по пенальти) и крепко обняла сына.

Также на поле к Месси разделить радость победы на чемпионате мира вышли жена и дети.

Que hermoso es el amor. pic.twitter.com/428XJnXUMz — Messista (@Lm10Messista) December 18, 2022

Лионель Месси был признан лучшим футболистом чемпионата мира в Катаре. Аргентинец забил на турнире 7 голов (больше лишь у Килиана Мбаппе) и отдал 3 результативные передачи.

Сборная Аргентины в третий раз в истории выиграла чемпионат мира по футболу. До этого они выигрывали мундиаль в 1978 и 1986 годах. Для 35-летнего Мессии эта победа на мундиале стала первой в карьере.

Ранее Месси заявил, что не планирует продолжать свою международную карьеру, а чемпионат мира 2022 в Катаре станет для него последним турниром в составе "бело-голубых".