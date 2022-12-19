Мэр: Россияне готовятся к уличным боям в Мелитополе

"Оккупанты, к чему готовитесь? Уже второй день в самом центре пока оккупированного Мелитополя рашисты расставляют бетонные конусы. Наверное, за последнюю неделю оккупанты настолько почувствовали запах "жареного", что уже готовятся к уличным боям", - указал в Telegram мэр.

Российские войска готовятся к уличным боям в оккупированном Мелитополе Запорожской области, устанавливая так называемые "зубы дракона" - бетонные противотанковые укрепления. Об этом в воскресенье, 18 декабря, рассказал в Telegram мэр города Иван Федоров, пишут украинские СМИ.

По словам Федорова, россияне размещают "зубы дракона" ближе к мирным жителям - на центральных улицах и в кварталах жилых домов, указал мэр.

Он также заявил, что "бетонные лего" им не только не помогут, но и "скорее помешают бежать с украинской земли".

Напомним, еще в начале декабря появились новости о том, что российские войска усиливают "мероприятия безопасности" в оккупированном Мелитополе, а также привезли бетонные укрепления из аннексированного Крыма.

Параллельно с мероприятиями на захваченных украинских территориях, россияне "зубами дракона" укрепили также Курскую и Белгородскую области России.