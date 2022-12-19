Ранним утром в понедельник Россия атаковала столицу Украины Киев дронами, 15 из которых были сбиты, рассказали власти города.
Власти Киева сообщили об атаке дронов: в городе прогремели взрывы
В Киеве воздушная тревога длилась более трех часов, в городе прогремели несколько сильных взрывов, сообщают украинские СМИ.
"Столица выдержала несколько волн атак иранских Shahed [...] К сожалению, есть попадания в объект критически важной инфраструктуры. Аварийные службы ликвидируют последствия. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - заявил глава городской военной администрации Сергей Попко.
По его словам, в воздушном пространстве над Киевом было зафиксировано более 20 иранских дронов Shahed, средства ПВО сбили 15 из них.
В результате атаки есть попадание в объект критической инфраструктуры, в городе вводятся экстренные отключения электроэнергии.
Поступила информация о двух пострадавших, в ходе атаки повреждения получили частные дома.
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