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Власти Киева сообщили об атаке дронов: в городе прогремели взрывы

rus.tvnet.lv
Власти Киева сообщили об атаке дронов: в городе прогремели взрывы
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Фото: Ingus Kruklitis/shutterstock

Ранним утром в понедельник Россия атаковала столицу Украины Киев дронами, 15 из которых были сбиты, рассказали власти города.

В Киеве воздушная тревога длилась более трех часов, в городе прогремели несколько сильных взрывов, сообщают украинские СМИ.

"Столица выдержала несколько волн атак иранских Shahed [...] К сожалению, есть попадания в объект критически важной инфраструктуры. Аварийные службы ликвидируют последствия. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - заявил глава городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, в воздушном пространстве над Киевом было зафиксировано более 20 иранских дронов Shahed, средства ПВО сбили 15 из них.

В результате атаки есть попадание в объект критической инфраструктуры, в городе вводятся экстренные отключения электроэнергии.

Поступила информация о двух пострадавших, в ходе атаки повреждения получили частные дома.

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