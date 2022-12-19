Месси поднял кубок мира в странной мантии. Что это за одежда?

Как только Месси получил медаль, на него надели тёмную накидку, которую заготовил и накинул футболисту на плечи эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль-Тани. Сначала Месси выглядел озадаченным, но затем взял трофей и натправился, чтобы поднять его вместе со своими товарищами по команде.

Эта традиционная арабская накидка называется "бишт". Для представителей арабского мира бишт - это особая одежда и является таким же олицетворением статуса, как на Западе смокинг и чёрный галстук. Её надевают только по большим праздникам - во время приёмов, торжеств и, например, на свадебные церемонии.

Бишт бывает чёрный или коричневый. Иногда он расшит золотом, что означает принадлежность человека к знатному роду. Делают его из верблюжьей или козьей шерсти, которая потом ложится в основу ткани.

Сборная Аргентины в третий раз в истории выиграла чемпионат мира по футболу. До этого они выигрывали мундиаль в 1978 и 1986 годах.