В прошедшую пятницу, 16 декабря, и два выходных дня выявлено 586 новых случаев Covid-19, поступили сведения о смерти пяти пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
За три дня подтверждено 586 новых случаев Covid-19, скончались 5 человек
За три дня подтверждено 586 новых случаев Covid-19, скончались 5 человек
Умершие входили в возрастные категории от 40 до 89 лет:
- один человек - в возрасте от 40 до 49 лет;
- два человека - в возрасте от 70 до 79 лет;
- два человека - в возрасте от 80 до 89 лет.
За три дня проведено 3079 тестов на Covid-19, 19% из них были положительными.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 уменьшился с 284 до 276,9 случаев на 100 000 человек.
С начала пандемии в Латвии скончался 6126 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 970 872 случая заражения.
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