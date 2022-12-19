За три дня подтверждено 586 новых случаев Covid-19, скончались 5 человек

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 89 лет:

один человек - в возрасте от 40 до 49 лет;

два человека - в возрасте от 70 до 79 лет;

два человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

За три дня проведено 3079 тестов на Covid-19, 19% из них были положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 уменьшился с 284 до 276,9 случаев на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии скончался 6126 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 970 872 случая заражения.