В субботу, 17 декабря, на станции метро "Киев" прошел финал украинского национального отбора конкурса песни "Евровидение", организаторы мероприятия позаботились о безопасности участников на случай воздушной тревоги.
Видео ⟩ В киевском метро провели отбор на "Евровидение-2023": кто же представит Украину?
Эта станция метро использовалась как бомбоубежище, но в субботу там разместили телестудию.
В финале национального отбора победил дуэт TVORCHI из Тернополя, который в следующем году будет представлять Украину на "Евровидении" в Ливерпуле, Великобритания.
В ходе эфира зрители время от времени слышали прибывающие на станцию поезда метро, но в остальном происходящее ничем не отличалось от концерта в обычной телестудии.
"Мы сделали все возможное, чтобы должным образом организовать отбор и объединить украинцев вокруг выбора [артистов], которые выступят на самой большой сцене Европы", - сказала BBC Оксана Скибинская, глава украинской делегации на "Евровидении".
"Нашим первым решением было отправиться в метро. Так мы могли быть уверены, что шоу будет идти без перерыва. Независимо от того, будет ли у нас воздушная тревога, мы сможем работать", - пояснила Скибинская.
While #Russia terror bombs #Ukraine, Ukraine goes down to a metro station 90 meters underground to select its 2023 @Eurovision act. When will those brain-dead muderers get it: terror won’t subdue this people, because UKRAINE ONLY KNOWS HOW TO WIN! pic.twitter.com/Sdg40yaxFD— Tobias Thyberg (@TobiasThyberg) December 17, 2022
О дуэте TVORCHI
Музыкальный коллектив из Тернополя на Нацотборе 17 декабря получил 9 баллов от жюри и 10 баллов от украинцев. Это и обеспечило артистам первое место, пишет "Униан".
TVORCHI - это дуэт саунд-продюсера Андрея Гуцуляка и вокалиста Джеффри Кенни. Группа основана в 2018 году. Артисты познакомились в фармацевтическом вузе, куда они поступили, но оба выбрали для себя основным направлением музыку.
Андрей родом из обычной украинской семьи, а Джеффри родился в обеспеченной семье военных. В одном из своих интервью Джеффи говорил, что у него всегда была охрана и личный водитель. В Украину он приехал, чтобы вырваться из-под опеки родителей.
"Поначалу нужно было немного адаптироваться, но это обычный процесс для каждого, кто переезжает жить в другую страну. В Украине я нашел себя в музыке, познакомился с Эндрю и всей командой. Мне нравится работать и создавать музыку здесь. Я остаюсь и продолжаю жить в Украине. Это мое решение до 24-го и после 24 февраля", - цитирует Кенни "Униан".
Среди популярных композиций группы - "Віч-на-віч", "Believe", "Falling", "Мова Тіла" и другие. Коллектив был представлен на премии YUNA-2021 в номинациях "Лучшая поп-группа", "Лучший альбом" и "Лучший электронный хит".
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