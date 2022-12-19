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Видео ⟩ В киевском метро провели отбор на "Евровидение-2023": кто же представит Украину?

rus.tvnet.lv
В киевском метро провели отбор на "Евровидение-2023": кто же представит Украину?
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TVORCHI
TVORCHI Фото: EPA/GENNADY MINCHENKO/ Scanpix

В субботу, 17 декабря, на станции метро "Киев" прошел финал украинского национального отбора конкурса песни "Евровидение", организаторы мероприятия позаботились о безопасности участников на случай воздушной тревоги.

Эта станция метро использовалась как бомбоубежище, но в субботу там разместили телестудию.

В финале национального отбора победил дуэт TVORCHI из Тернополя, который в следующем году будет представлять Украину на "Евровидении" в Ливерпуле, Великобритания.

В ходе эфира зрители время от времени слышали прибывающие на станцию ​​поезда метро, ​​но в остальном происходящее ничем не отличалось от концерта в обычной телестудии.

TVORCHI во время победы на Нацотборе
TVORCHI во время победы на Нацотборе Фото: AP Photo/Julia Kostyrenko/Scanpix

"Мы сделали все возможное, чтобы должным образом организовать отбор и объединить украинцев вокруг выбора [артистов], которые выступят на самой большой сцене Европы", - сказала BBC Оксана Скибинская, глава украинской делегации на "Евровидении".

"Нашим первым решением было отправиться в метро. Так мы могли быть уверены, что шоу будет идти без перерыва. Независимо от того, будет ли у нас воздушная тревога, мы сможем работать", - пояснила Скибинская.

О дуэте TVORCHI

Музыкальный коллектив из Тернополя на Нацотборе 17 декабря получил 9 баллов от жюри и 10 баллов от украинцев. Это и обеспечило артистам первое место, пишет "Униан".

TVORCHI
TVORCHI Фото: EPA/GENNADY MINCHENKO/Scanpix

TVORCHI - это дуэт саунд-продюсера Андрея Гуцуляка и вокалиста Джеффри Кенни. Группа основана в 2018 году. Артисты познакомились в фармацевтическом вузе, куда они поступили, но оба выбрали для себя основным направлением музыку.

Андрей родом из обычной украинской семьи, а Джеффри родился в обеспеченной семье военных. В одном из своих интервью Джеффи говорил, что у него всегда была охрана и личный водитель. В Украину он приехал, чтобы вырваться из-под опеки родителей.

"Поначалу нужно было немного адаптироваться, но это обычный процесс для каждого, кто переезжает жить в другую страну. В Украине я нашел себя в музыке, познакомился с Эндрю и всей командой. Мне нравится работать и создавать музыку здесь. Я остаюсь и продолжаю жить в Украине. Это мое решение до 24-го и после 24 февраля", - цитирует Кенни "Униан". 

Среди популярных композиций группы - "Віч-на-віч", "Believe", "Falling", "Мова Тіла" и другие. Коллектив был представлен на премии YUNA-2021 в номинациях "Лучшая поп-группа", "Лучший альбом" и "Лучший электронный хит".

Видео: TVORCHI - Heart Of Steel (выступление на Нацотборе в Киеве)

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