Видео ⟩ В киевском метро провели отбор на "Евровидение-2023": кто же представит Украину?

О дуэте TVORCHI

Музыкальный коллектив из Тернополя на Нацотборе 17 декабря получил 9 баллов от жюри и 10 баллов от украинцев. Это и обеспечило артистам первое место, пишет "Униан".

TVORCHI Фото: EPA/GENNADY MINCHENKO/Scanpix

TVORCHI - это дуэт саунд-продюсера Андрея Гуцуляка и вокалиста Джеффри Кенни. Группа основана в 2018 году. Артисты познакомились в фармацевтическом вузе, куда они поступили, но оба выбрали для себя основным направлением музыку.

Андрей родом из обычной украинской семьи, а Джеффри родился в обеспеченной семье военных. В одном из своих интервью Джеффи говорил, что у него всегда была охрана и личный водитель. В Украину он приехал, чтобы вырваться из-под опеки родителей.

"Поначалу нужно было немного адаптироваться, но это обычный процесс для каждого, кто переезжает жить в другую страну. В Украине я нашел себя в музыке, познакомился с Эндрю и всей командой. Мне нравится работать и создавать музыку здесь. Я остаюсь и продолжаю жить в Украине. Это мое решение до 24-го и после 24 февраля", - цитирует Кенни "Униан".

Среди популярных композиций группы - "Віч-на-віч", "Believe", "Falling", "Мова Тіла" и другие. Коллектив был представлен на премии YUNA-2021 в номинациях "Лучшая поп-группа", "Лучший альбом" и "Лучший электронный хит".

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