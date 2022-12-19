Киев: вооруженные силы Украины проводят операции на территории России

В интервью немецкому изданию Bild он указал, что эти операции очень сложные и требуют большой подготовки, так как целями становятся исключительно военные объекты, которые очень хорошо охраняются.

"Это объекты вооруженных сил РФ, с которых производятся удары по Украине, в том числе логистические центры, командные пункты или гарнизоны с большим количеством солдат", - добавил Скибицкий.

Галерея: Украина, декабрь 2022 года