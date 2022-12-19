14% жителей Латвии прогнозируют для себя рекордные долги после Рождества

При этом в Литве этот показатель несколько выше - 16%, тогда как в Эстонии финансовое положение в послепраздничный период беспокоит 9% жителей. С другой стороны, в Европе в среднем 21% населения ожидает больших долгов, чем когда-либо прежде.

В ходе опроса 41% жителей Латвии также выразили мнение, что Рождество уже никогда не будет таким, как до пандемии, из-за непредсказуемой экономической, геополитической, эпидемиологической ситуации. Среди стран Балтии наиболее положительно относятся к празднику жители Литвы: 31% считают, что Рождество уже никогда не будет прежним, в Эстонии - 36%. Так же думают в среднем 40% населения Европы.

Данные европейского отчета о потребительских платежах показывают, что для снижения финансовой нагрузки на бюджеты, вызванной инфляцией, большинство людей планируют больше совершать покупки в магазинах низких цен (61%), меньше посещать культурные мероприятия и рестораны (57%), ищут более выгодные предложения в интернете (45%), экономят на подарках (37%), откладывают меньшую часть дохода на сбережения (24%) и благотворительность (20%).

"Люди обеспокоены ростом цен, геополитической неопределенностью и возможностью новых антиковидных ограничений, поэтому праздников не ждут так, как раньше. Хотя мы очень ответственные потребители, Рождество не отменяет всех других платежей и финансовых обязательств, которые мы накапливаем в течение года. Подарки близким, праздничные обеды и другие расходы, связанные с праздничным сезоном, создают дополнительные траты и могут повлиять на задержку регулярных счетов. Ситуация, когда неоплаченные счета накапливаются, может создать ненужный стресс и трудности с управлением долговыми обязательствами", - говорит Илва Валейка, генеральный директор Intrum в странах Балтии.

Обзор основан на исследовании, проведенном в 24 странах Европы в июле и августе 2022 года исследовательской компанией Longitude. В нем участвовали 24 011 потребителей.