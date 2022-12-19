Из-за триумфа Лионеля Месси и сборной Аргентины на чемпионате мира в тени остался другой герой финала - француз Килиан Мбаппе, который провёл сумасшедший турнир.
Утешения от Макрона и три гола в финале. Великий турнир Мбаппе, который остался в тени Месси
20 декабря Мбаппе исполнится 24 года. Наверняка нападающий "ПСЖ" хотел бы встретить свой день рождения с золотой медалью ЧМ-2022 на шее, но в финале сборная Франции в серии пенальти потерпела поражение от Аргентины (3:3, пен. 4:2).
Мбаппе провёл выдающийся чемпионат мира и стал лучшим бомбардиром турнира - на счету форварда 8 голов, три из которых в финале в ворота Аргентины.
Оформить хет-трик в финале, но всё равно не стать чемпионом - бывает ли в футболе что-то более обидное?
Мбаппе стал вторым футболистом, сделавшим хет-трик в финале чемпионата мира. Первым был англичанин Джефф Хёрст, забивший три мяча в ворота немцев в 1966 году.
Всего за карьеру у Мбаппе теперь 4 гола в финалах мировых первенств - исторический рекорд. По количеству голов в финалах Мбаппе опередил бразильцев Ваву и Пеле, англичанина Джеффа Хёрста и француза Зинедина Зидана (по 3 гола).
Во время церемонии награждения Мбаппе выглядел самым грустным человеком на всём стадионе в Лусаиле. Утешать футболиста на поле вышел президент Франции Эмманюэль Макрон. Эти кадры облетели весь мир.
Not the moment, mate: Mbappé and Deschamps both completely blank President Macron pic.twitter.com/bpOxpQOhD6— Jeremy Vine (@theJeremyVine) December 18, 2022
Президент пытался немного взбодрить футболиста, но тот, похоже, оставил все силы и эмоции на поле. Сразу после окончания игры Мбаппе сел на скамейку запасных, закрылся футболкой и заплакал.
Позднее Килиан получил "Золотую бутсу" (приз лучшему бомбардиру турнира) и новую порцию подбадриваний от Макрона.
Mbappe ignoring Macron, loving it! pic.twitter.com/2J7OmFwHRX— Sajjad Khan (@drsajjadkahn) December 18, 2022
"Мбаппе - очень хороший игрок, но ему всего 24 года. Я ему об этом напомнил. Он стал лучшим бомбардиром этого чемпионата мира. Он выиграл прошлый чемпионат мира, теперь вышел в финал... Мне было больно видеть, как он грустит. Я сказал, что он заставил нас очень гордиться и что, в конце концов, мы лишь проиграли футбольный матч. Таков спорт", - цитирует Макрона RMC Sport.
Затем Мбаппе сфотографировали с аргентинцами Месси (лучший футболист турнира), Эмилиано Мартинесом (лучший вратарь) и Энцо Фернандесом (лучший молодой футболист). Естественно, в отличие от южноамериканцев, француз не излучал никаких позитивных эмоций.
Mbappe 💔 pic.twitter.com/IR6dqidxMn— ESPN FC (@ESPNFC) December 18, 2022
Чемпионы мира 2018 года французы не смогли защитить титул, а Мбаппе к своим 24 годам не смог стать двукратным чемпионом мира. Но если на чемпионат мира в Россию Мбаппе приезжал в качестве интересного вундеркинда, то в Катаре он уже был суперзвездой.
Масштаб фигуры, насыщенность карьеры и юный возраст - всё это говорит о том, что у Мбаппе всё впереди. Именно он должен стать тем, кто на следующих чемпионатамх мира будет переписывать рекорды Месси, Роналду и других звёзд мирового футбола.
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