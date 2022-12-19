Утешения от Макрона и три гола в финале. Великий турнир Мбаппе, который остался в тени Месси

Not the moment, mate: Mbappé and Deschamps both completely blank President Macron pic.twitter.com/bpOxpQOhD6 — Jeremy Vine (@theJeremyVine) December 18, 2022

Президент пытался немного взбодрить футболиста, но тот, похоже, оставил все силы и эмоции на поле. Сразу после окончания игры Мбаппе сел на скамейку запасных, закрылся футболкой и заплакал.

Позднее Килиан получил "Золотую бутсу" (приз лучшему бомбардиру турнира) и новую порцию подбадриваний от Макрона.

Mbappe ignoring Macron, loving it! pic.twitter.com/2J7OmFwHRX — Sajjad Khan (@drsajjadkahn) December 18, 2022

"Мбаппе - очень хороший игрок, но ему всего 24 года. Я ему об этом напомнил. Он стал лучшим бомбардиром этого чемпионата мира. Он выиграл прошлый чемпионат мира, теперь вышел в финал... Мне было больно видеть, как он грустит. Я сказал, что он заставил нас очень гордиться и что, в конце концов, мы лишь проиграли футбольный матч. Таков спорт", - цитирует Макрона RMC Sport.

Затем Мбаппе сфотографировали с аргентинцами Месси (лучший футболист турнира), Эмилиано Мартинесом (лучший вратарь) и Энцо Фернандесом (лучший молодой футболист). Естественно, в отличие от южноамериканцев, француз не излучал никаких позитивных эмоций.

Чемпионы мира 2018 года французы не смогли защитить титул, а Мбаппе к своим 24 годам не смог стать двукратным чемпионом мира. Но если на чемпионат мира в Россию Мбаппе приезжал в качестве интересного вундеркинда, то в Катаре он уже был суперзвездой.

Масштаб фигуры, насыщенность карьеры и юный возраст - всё это говорит о том, что у Мбаппе всё впереди. Именно он должен стать тем, кто на следующих чемпионатамх мира будет переписывать рекорды Месси, Роналду и других звёзд мирового футбола.