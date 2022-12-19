За сутки к уголовной ответственности привлечены шесть пьяных водителей

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 87 дорожно-транспортных происшествий, половина из которых произошла в Риге. В шести ДТП было девять пострадавших. Двое пострадавших были пешеходами.

В воскресенье составлено 411 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения, и примерно каждый третий связан с превышением скорости. Семь водителей были задержаны за агрессивное вождение.

Семь водителей задержаны за вождение в нетрезвом виде, в том числе шестеро привлечены к уголовной ответственности за вождение в состоянии опьянения более 1,5 промилле.