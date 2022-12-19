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За сутки к уголовной ответственности привлечены шесть пьяных водителей

rus.tvnet.lv/LETA
За сутки к уголовной ответственности привлечены шесть пьяных водителей
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Пьяный водитель.
Пьяный водитель. Фото: Ээро Вабамяги

В воскресенье в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии пострадали девять человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 87 дорожно-транспортных происшествий, половина из которых произошла в Риге. В шести ДТП было девять пострадавших. Двое пострадавших были пешеходами.

В воскресенье составлено 411 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения, и примерно каждый третий связан с превышением скорости. Семь водителей были задержаны за агрессивное вождение.

Семь водителей задержаны за вождение в нетрезвом виде, в том числе шестеро привлечены к уголовной ответственности за вождение в состоянии опьянения более 1,5 промилле.

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