Лионель Месси отметился дублем в финале чемпионата мира и помог Аргентине поднять престижный трофей после 36-летнего перерыва. Правда, его второй гол вызвал споры, так как в тот момент на поле было 13 игроков сборной Аргентины.
ФОТО ⟩ Месси забил в финале, когда на поле было 13 игроков Аргентины
Вчера сборная Аргентины победила Францию (3:3, по пен. 4:2) в финале ЧМ-2022. Основное время завершилось со счётом 2:2.
На 108-й минуте финального матча польские рефери во главе с Шимоном Марчиняком проспали нарушение правил аргентинцами. Ещё до того как Месси отправил мяч в ворота, забив третий гол южноамериканцев, на поле из их технической зоны выскочили праздновать два аргентинских футболиста.
Таким образом, одновременно на поле оказались сразу 13 игроков, что, безусловно, запрещено правилами.
Вряд ли французы станут подавать протест, но в социальных сетях развернулась нешуточная дискуссия на тему того, что гол Месси не нужно было засчитывать.
Сборная Аргентины в третий раз в истории выиграла чемпионат мира по футболу. До этого они выигрывали мундиаль в 1978 и 1986 годах.
Галерея: Лучшие моменты матча Аргентина - Франция
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!