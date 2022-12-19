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ФОТО ⟩ Месси забил в финале, когда на поле было 13 игроков Аргентины

rus.tvnet.lv
Месси забил в финале, когда на поле было 13 игроков Аргентины
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Фото: AFP/SCANPIX

Лионель Месси отметился дублем в финале чемпионата мира и помог Аргентине поднять престижный трофей после 36-летнего перерыва. Правда, его второй гол вызвал споры, так как в тот момент на поле было 13 игроков сборной Аргентины.

Вчера сборная Аргентины победила Францию (3:3, по пен. 4:2) в финале ЧМ-2022. Основное время завершилось со счётом 2:2.

На 108-й минуте финального матча польские рефери во главе с Шимоном Марчиняком проспали нарушение правил аргентинцами. Ещё до того как Месси отправил мяч в ворота, забив третий гол южноамериканцев, на поле из их технической зоны выскочили праздновать два аргентинских футболиста.

Таким образом, одновременно на поле оказались сразу 13 игроков, что, безусловно, запрещено правилами.

Фото: скриншот

Вряд ли французы станут подавать протест, но в социальных сетях развернулась нешуточная дискуссия на тему того, что гол Месси не нужно было засчитывать.

Сборная Аргентины в третий раз в истории выиграла чемпионат мира по футболу. До этого они выигрывали мундиаль в 1978 и 1986 годах.

Галерея: Лучшие моменты матча Аргентина - Франция

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