"Танки люди не едят". Как на экономику России повлияли война и мобилизация

Бизнес действительно жалуется на мобилизацию части работников: проблемы возникают особенно остро, когда забирают редких специалистов или работников сельского хозяйства.

Второй эффект можно назвать, скорее, психологическим - он касается ожиданий, настроений и доверия в экономике. По словам Буклемешева, по всему этому был нанесен "очень сильный удар" - и он может "переползти" на 2023 год.

Частично оба эффекта уже можно увидеть в статистике. Инфляция замедляется, хотя до этого к концу года всегда ускорялась - это время больших расходов как со стороны населения, так и бюджета. По итогам ноября инфляция упала ниже 12%. Оборот розничной торговли в октябре упал почти на 10% в годовом выражении. На отдельных рынках обострились проблемы: упали, например, продажи квартир, а на авторынке вновь усилилось снижение. Да и россияне просто стали реже ходить по магазинам - хотя и до мобилизации их расходы резко падали.

Эти же последствия суммирует и Дмитрий Полевой, директор по инвестициям "Локо-инвест": снижение потребительской активности, подавленная инфляция, сокращение спроса на ипотеку и ухудшение настроений бизнеса.

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Но тут есть одна важная оговорка: статистика в России становится все более закрытой, а полной картины пока совсем не видно. Экономисты буквально собирают этот пазл из отдельных кусочков данных.