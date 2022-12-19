Скользкий вторник и оранжевое предупреждение: в аэропорту "Рига" могут задерживаться рейсы

На всей территории страны действует оранжевое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о ледяном дожде и очень сильном обледенении. Это нарушит движение по автомобильным и железным дорогам, а также воздушное сообщение, передвижение пешком также станет опасным. По мере того как обледеневают провода и ветки деревьев, возрастает риск их поломки.

Температура воздуха в Латвии от -2..-3 градусов на западном побережье Курземе до -9 градусов местами на востоке страны. Самая низкая температура воздуха ночью составила -14,4 градуса на наблюдательной станции в Мадоне.

По всей стране наблюдается пасмурное небо и слабый или умеренный южный ветер.

В первой половине дня больше осадков и более толстый слой гололеда будет в Курземе и Земгале, а вечером и в ночь на среду самое сильное обледенение ожидается в Видземе и Латгале.

Температура воздуха будет постепенно повышаться, вечером она составит от -1..-2 градусов на крайнем востоке страны до +5..+6 градусов на западном побережье Курземе.

Во вторник в Риге также ожидаются дождь и сильный гололед. Во второй половине дня образуется туман. Температура воздуха к вечеру повысится до +2 градусов.

Утро в Риге пасмурное, ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха -5 градусов, южный ветер дует со скоростью четыре метра в секунду.

Аэропорт "Рига" предупреждает о возможных задержках рейсов

Из-за погодных условий во вторник возможны задержки рейсов, сообщает Рижской аэропорт в своем Twitter.

Аэропорт призывает воспользоваться возможностью онлайн-регистрации и проверить статус рейса на веб-сайте авиакомпании или аэропорта или позвонив в справочную службу аэропорта по номеру 1817 (платный звонок).

Галерея: Скользкая Рига