"Убийцы, иуды": на инсталляции в России появилась антивоенная надпись, ее демонтировали

Инсталляция в виде двух сердец появилась на площади 12 декабря. На сердцах написано "Мариуполь" и "Санкт-Петербург".

В конце прошлой недели на инсталляции появилась надпись "Убийцы, вы разбомбили его. Иуды".

На сердцах с надписями «Мариуполь» и «Санкт-Петербург», установленных на Дворцовой площади, написали «Убийцы, вы разбомбили его. Иуды»



Теперь инсталляцию разбирают.



Фото: «Осторожно, новости» pic.twitter.com/3Le3AIO7Aw — Холод (@holodmedia) December 18, 2022

После появления надписи коммунальные службы города начали разбирать инсталляцию, чтобы очистить части, на которых был против военной надписи.

Портал "Фонтанка" пишет, что автором надписи является 16-летняя девушка. На нее составлен административный протокол.

По словам корреспондента портала "Бумага", во время демонтажа к рабочим подошел молодой человек и сказал, что слово Мариуполь написано с ошибкой: вместо "и", по его мнению, должна быть "i".