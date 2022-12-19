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"Убийцы, иуды": на инсталляции в России появилась антивоенная надпись, ее демонтировали

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"Убийцы, иуды": на инсталляции в России появилась антивоенная надпись, ее демонтировали
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Инсталляция на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
Инсталляция на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Фото: AP/Scanpix

На Дворцовой площади, в Санкт-Петербурге, частично демонтировали инсталляцию, посвященную Мариуполю, на которой ранее написали "Убийцы, вы разбомбили его. Иуды".

Инсталляция в виде двух сердец появилась на площади 12 декабря. На сердцах написано "Мариуполь" и "Санкт-Петербург".

В конце прошлой недели на инсталляции появилась надпись "Убийцы, вы разбомбили его. Иуды".

После появления надписи коммунальные службы города начали разбирать инсталляцию, чтобы очистить части, на которых был против военной надписи.

Портал "Фонтанка" пишет, что автором надписи является 16-летняя девушка. На нее составлен административный протокол.

По словам корреспондента портала "Бумага", во время демонтажа к рабочим подошел молодой человек и сказал, что слово Мариуполь написано с ошибкой: вместо "и", по его мнению, должна быть "i".

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