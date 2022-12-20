Стало известно, сколько заработали игроки сборной Франции на ЧМ-2022

Федерация футбола Франции (FFF) за выход в финал чемпионата мира получит от ФИФА 29 миллионов евро. Аргентина, которая стала победителем турнира, получит 41 миллион евро.

FFF приняла решение выделить 30% полученной суммы игрокам сборной, тренерам и обслуживающему персоналу. Таким образом, каждый член сборной Франции получит по 288 000 евро.

Остальные 70% призовых Федерация футбола Франции оставила себе - эти деньги пойдут на финансирование организации и развитие любительского футбола.

В финале чемпионата мира сборная Аргентины обыграла Францию. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью - 3:3. Аргентинцы выиграли в серии пенальти со счётом 4:2 и в третий раз в своей истории стали чемпионами мира.

Галерея: Лучшие моменты матча Аргентина - Франция