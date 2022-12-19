Главное за 19 декабря ⟩ Премьер Британии в Риге, последствия непогоды и подробности финала ЧМ по футболу

Латвийскую радиостанцию Radio ROKS обвинили в плагиате в связи с давно существующим украинским радио с таким же названием и логотипом. Отдельный гнев вызвало то, что в ротации у рижской Radio ROKS оказались песни многих российских музыкантов, открыто поддерживающих военное вторжение в Украину. Спустя время латвийская станция сменила логотип, но исчерпан ли конфликт?

На выходных стало известно о визите российского президента Владимира Путина в штаб "специальной военной операции" и посещении передовой министром обороны Сергеем Шойгу. Необычную "военную" активность российского руководства можно интерпретировать, с одной стороны, как подтверждение слухов о готовящемся наступлении России зимой, с другой, - как демонстрацию новой пиар-стратегии Кремля.

"Что мы на самом деле страхуем - свою собственность или иллюзию того, что находимся в безопасности?" - спрашивает жительница Огре Сармите Краузе. 30 лет она страховала собственность в одной страховой компании, но этой осенью в доме произошел пожар, а в выплате страховки ей отказали. С точки зрения буквы закона все правильно - несколько нормативов не было соблюдено.

На церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу многие заметили, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поднял трофей в какой-то мантии. Что это была за одежда?

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