Новая рабочая неделя началась. Закончится она Рождеством, а вот чем она началась? Об этом можно прочитать в ежедневном новостном дайджесте от RUS TVNET.
Главное за 19 декабря ⟩ Премьер Британии в Риге, последствия непогоды и подробности финала ЧМ по футболу
Новости Латвии:
На открытии встречи глав государств и правительств Объединенных сил реагирования в Риге премьер-министры Латвии и Великобритании выяснили, как правильно произносить имена друг друга.
В то время, когда Россия ведет жестокие военные действия в Украине, понятно, что единственная угроза во всем Балтийском и Североевропейском регионе может исходить от России, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в понедельник на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерсоном.
Принимая во внимание, что в ближайшие два дня в Риге ожидаются ледяной дождь и гололед, мэр Риги Мартиньш Стакис призвал пожилых людей оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости.
5 ноября этого года в Елгаве на улице Узварас две женщины, воспользовавшись доверием пострадавшей, выманили у нее 2000 евро. Мошенницы заговорили с пожилой женщиной на улице и пообещали решить ее проблемы со здоровьем. Дама впустила мошенниц к себе домой, где они якобы провели магические ритуалы, в то же время прикарманив 2000 евро.
Прокуратура передала суду Рижского района уголовное дело, по которому предприниматель Каспар Казановскис обвиняется в клевете на должностное лицо Службы госдоходов.
Курземский участок Государственной полиции сообщает, что Вера Чумакова 2006 года рождения нашлась.
Ближайшие дни в Латвии будут серыми и дождливыми, однако на Рождество может прийти похолодание со снегом, прогнозируют синоптики.
За рубежом:
Вооруженные силы Украины проводят тяжелые операции на территории России, используя для этого различные средства, сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявит о новой военной помощи Украине во время своего визита в Ригу в понедельник.
Когда девочка-подросток создает профиль в TikTok, всего через 2,6 минуты алгоритм приложения предлагает ей посмотреть видеоролики, рекламирующие планы по снижению веса и демонстрирующие различные способы, как навредить себе. Об этой тревожной тенденции сообщает портал Vice.
Лионель Месси отметился дублем в финале чемпионата мира и помог Аргентине поднять престижный трофей после 36-летнего перерыва. Правда, его второй гол вызвал споры, так как в тот момент на поле было 13 игроков сборной Аргентины.
Капитан и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отпраздновал с мамой победу на чемпионате мира 2022 по футболу в Катаре.
В Катаре были задержаны Петр Верзилов, Вероника Никульшина и как минимум еще одна активистка группы Pussy Riot. Трое активистов группы Pussy Riot намеревались выбежать на футбольное поле в знак протеста против войны в Украине и лишения свободы Алексея Навального.
Интересное чтиво:
Латвийскую радиостанцию Radio ROKS обвинили в плагиате в связи с давно существующим украинским радио с таким же названием и логотипом. Отдельный гнев вызвало то, что в ротации у рижской Radio ROKS оказались песни многих российских музыкантов, открыто поддерживающих военное вторжение в Украину. Спустя время латвийская станция сменила логотип, но исчерпан ли конфликт?
На выходных стало известно о визите российского президента Владимира Путина в штаб "специальной военной операции" и посещении передовой министром обороны Сергеем Шойгу. Необычную "военную" активность российского руководства можно интерпретировать, с одной стороны, как подтверждение слухов о готовящемся наступлении России зимой, с другой, - как демонстрацию новой пиар-стратегии Кремля.
"Что мы на самом деле страхуем - свою собственность или иллюзию того, что находимся в безопасности?" - спрашивает жительница Огре Сармите Краузе. 30 лет она страховала собственность в одной страховой компании, но этой осенью в доме произошел пожар, а в выплате страховки ей отказали. С точки зрения буквы закона все правильно - несколько нормативов не было соблюдено.
На церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу многие заметили, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поднял трофей в какой-то мантии. Что это была за одежда?
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