Вратарь Аргентины объяснил свой неприличный жест после финала

В финале чемпионата мира сборная Аргентины обыграла Францию. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью - 3:3. Аргентинцы выиграли в серии пенальти со счётом 4:2 и в третий раз в своей истории стали чемпионами мира.

30-летний Мартинес был признан лучшим голкипером чемпионата мира в Катаре, получив соответствующий приз - "Золотую перчатку". Во время церемонии награждения аргентинский вратарь приложил к паху награду и потряс ею.

"Я сделал это, потому что французы освистывали меня. Подобное высокомерие на меня не действует", - сказал Мартинес в интервью аргентинскому радио La Red.

На этом провокационные выходки со стороны Мартинеса не закончились. Во время празднования победы в раздевалке он призвал почтить минутой молчания старания нападающего французской команды Килиана Мбаппе, который отметился хет-триком в этом матче.

Сборная Аргентины в третий раз в истории выиграла чемпионат мира по футболу. До этого они выигрывали мундиаль в 1978 и 1986 годах.

Галерея: Лучшие моменты матча Аргентина - Франция