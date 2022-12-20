Комитет Конгресса рекомендовал привлечь Трампа к уголовной ответственности из-за штурма Капитолия

Днем 6 января 2021 года Трамп, которому оставалось две недели до окончания срока президентских полномочий после поражения на президентских выборах, выступил на митинге своих сторонников в Вашингтоне. После этого толпа трампистов двинулась к Капитолию, где в это время обе палаты Конгресса собрались на совместное заседание, чтобы зафиксировать результаты подсчета голосов выборщиков и окончательно утвердить победу нового президента Джо Байдена.

Часть сторонников Трампа ворвалась в здания Конгресса; заседание пришлось прервать, а законодателей и вице-президента Майка Пенса эвакуировать. Процедура возобновилась лишь много часов спустя, после того как прибывшие части Национальной гвардии очистили здание от погромщиков; убранству Капитолия был нанесен значительный ущерб, а несколько полицейских, пытавшихся остановить разъяренную толпу, погибли.

С тех пор целый ряд участников штурма был осужден.

Комитет не просто изучал обстоятельства и предысторию того, что он рассматривал как мятеж, а стремился установить роль в этих событиях лично Дональда Трампа.

Трамп не признавал (и до сих пор не признает) свое поражение на выборах и бездоказательно утверждал, что победу у него украли. Также он пытался на разных этапах вмешаться в процесс передачи власти; некоторые из этих эпизодов стали предметом уголовных расследований в штатах или на федеральном уровне.