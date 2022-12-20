Это невероятно, но победителя чемпионата мира по футболу в Катаре предсказали ещё несколько лет назад. Аргентина с легендарным Лео Месси одержала победу над сборной Франции в серии пенальти - такой результат семь лет назад спрогнозировал обычный футбольный фанат Хосе Мигель Поланко, пишет Sport24.
Победу Аргентины на ЧМ-2022 предсказали ещё 7 лет назад. Как это возможно?
В марте 2015-го он опубликовал пост в Twitter, где отметил даже точную дату финала на стадионе "Лусаил": "18 декабря 2022 года. 34-летний Лео Месси выиграет чемпионат мира и станет игроком всех времён. Вернитесь ко мне через 7 лет".
December 18, 2022. 34 year old Leo Messi will win the World Cup and become the greatest player of all times. Check back with me in 7 years.— José Miguel Polanco (@josepolanco10) March 20, 2015
Хосе ошибся только в возрасте Месси - летом величайшему футболисту исполнилось 35 лет.
Уже к вечеру понедельника, 19 декабря, пророческий пост преданного фаната набрал 330 тысяч лайков и тысячи комментариев.
Сам Поланко присутствовал на матчах чемпионата мира в Катаре, где болел не только за Аргентину, но и за Эквадор. Он был и на пяти предыдущих ЧМ по футболу и присутствовал на играх сборной Аргентины. Свой первый мундиаль Хосе посетил, когда ему было 8 лет.
После выхода Лео Месси в финал фанату припомнили его пост семилетней давности, а сам парень прокомментировал этот пост так: "Надо верить". После победы Аргентины он опубликовал ещё один пост с фото, на котором держит точную копию Кубка мира.
"Это случилось. Я следовал за тобой (ЧМ по футболу. - Прим. ред.) по всему миру, и наконец-то мы почувствовали вкус вечной славы. Ты не любовь, которая причиняет мне боль, ты - любовь всей моей жизни. Я самый счастливый парень в мире, как и 45 миллионов аргентинцев, которые мечтали об этом с тех пор, как мы себя помним", - написал Поланко.
Se dio. Te seguí a todas partes del mundo y por fin pudimos saborear la gloria eterna. No sos un amor que me lastima, sos el amor de mi vida. Soy el tipo más feliz del mundo, así como los 45 millones de argentinos que soñamos con esto desde que tenemos uso de la razón 🇦🇷🏆 pic.twitter.com/cilNpUA6Gh— José Miguel Polanco (@josepolanco10) December 18, 2022
Удивительно, как обычному парню из Аргентины удалось спрогнозировать такой точный результат. В марте 2015 года уже было известно, что в 2022 году чемпионат мира пройдёт в Катаре, но никто не знал ни расписание турнира, ни точную дату финала.
Напомним, что сборная Аргентины в третий раз в истории выиграла чемпионат мира по футболу. До этого они выигрывали мундиаль в 1978 и 1986 годах.
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