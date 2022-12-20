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Победу Аргентины на ЧМ-2022 предсказали ещё 7 лет назад. Как это возможно?

rus.tvnet.lv
Победу Аргентины на ЧМ-2022 предсказали ещё 7 лет назад. Как это возможно?
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Лео Месси
Лео Месси Фото: dpa/scanpix

Это невероятно, но победителя чемпионата мира по футболу в Катаре предсказали ещё несколько лет назад. Аргентина с легендарным Лео Месси одержала победу над сборной Франции в серии пенальти - такой результат семь лет назад спрогнозировал обычный футбольный фанат Хосе Мигель Поланко, пишет Sport24. 

В марте 2015-го он опубликовал пост в Twitter, где отметил даже точную дату финала на стадионе "Лусаил": "18 декабря 2022 года. 34-летний Лео Месси выиграет чемпионат мира и станет игроком всех времён. Вернитесь ко мне через 7 лет".

Хосе ошибся только в возрасте Месси - летом величайшему футболисту исполнилось 35 лет.

Уже к вечеру понедельника, 19 декабря, пророческий пост преданного фаната набрал 330 тысяч лайков и тысячи комментариев.

Сам Поланко присутствовал на матчах чемпионата мира в Катаре, где болел не только за Аргентину, но и за Эквадор. Он был и на пяти предыдущих ЧМ по футболу и присутствовал на играх сборной Аргентины. Свой первый мундиаль Хосе посетил, когда ему было 8 лет.

После выхода Лео Месси в финал фанату припомнили его пост семилетней давности, а сам парень прокомментировал этот пост так: "Надо верить". После победы Аргентины он опубликовал ещё один пост с фото, на котором держит точную копию Кубка мира.

"Это случилось. Я следовал за тобой (ЧМ по футболу. - Прим. ред.) по всему миру, и наконец-то мы почувствовали вкус вечной славы. Ты не любовь, которая причиняет мне боль, ты - любовь всей моей жизни. Я самый счастливый парень в мире, как и 45 миллионов аргентинцев, которые мечтали об этом с тех пор, как мы себя помним", - написал Поланко.

Удивительно, как обычному парню из Аргентины удалось спрогнозировать такой точный результат. В марте 2015 года уже было известно, что в 2022 году чемпионат мира пройдёт в Катаре, но никто не знал ни расписание турнира, ни точную дату финала.

Напомним, что сборная Аргентины в третий раз в истории выиграла чемпионат мира по футболу. До этого они выигрывали мундиаль в 1978 и 1986 годах.

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