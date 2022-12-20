Победу Аргентины на ЧМ-2022 предсказали ещё 7 лет назад. Как это возможно?

"Это случилось. Я следовал за тобой (ЧМ по футболу. - Прим. ред.) по всему миру, и наконец-то мы почувствовали вкус вечной славы. Ты не любовь, которая причиняет мне боль, ты - любовь всей моей жизни. Я самый счастливый парень в мире, как и 45 миллионов аргентинцев, которые мечтали об этом с тех пор, как мы себя помним", - написал Поланко.

Se dio. Te seguí a todas partes del mundo y por fin pudimos saborear la gloria eterna. No sos un amor que me lastima, sos el amor de mi vida. Soy el tipo más feliz del mundo, así como los 45 millones de argentinos que soñamos con esto desde que tenemos uso de la razón 🇦🇷🏆 pic.twitter.com/cilNpUA6Gh — José Miguel Polanco (@josepolanco10) December 18, 2022

Удивительно, как обычному парню из Аргентины удалось спрогнозировать такой точный результат. В марте 2015 года уже было известно, что в 2022 году чемпионат мира пройдёт в Катаре, но никто не знал ни расписание турнира, ни точную дату финала.

Напомним, что сборная Аргентины в третий раз в истории выиграла чемпионат мира по футболу. До этого они выигрывали мундиаль в 1978 и 1986 годах.