Кариньш: 2023-й может не стать годом роста

Как сообщалось, сегодня, 20 декабря, состоится первое заседание нового правительства под руководством Кришьяниса Кариньша, на котором будут рассматриваться рабочие вопросы, в том числе разработка госбюджета на следующий год. Министры уже собирались на торжественное заседание на прошлой неделе после голосования в Сейме по утверждению правительства, но это была церемониальная встреча.

По словам Кариньша, на ближайших заседаниях правительства необходимо понять, каким объемом средств оно располагает, чтобы вкладывать их в приоритеты нового правительства. В то же время ясно, что денег на все цели не хватит, поэтому коалиции предстоит решить, в какие приоритеты вкладывать больше средств.

Кариньш напомнил, что в настоящее время экономика находится в фазе замедления и следующий год не будет годом роста. Такая ситуация сложилась из-за войны России против Украины, которая привела к росту цен на энергоресурсы. В качестве одного из решений для улучшения экономической ситуации Кариньш назвал использование европейских фондов.