Выявлено 472 новых случая Covid-19, умерли семь человек

Вчера проведен 2571 тест на Covid-19, 18,4% из них были положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 276,9 до 277,9 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии умерли 6133 человека, зараженных Covid-19, лабораторно подтверждено 971 344 случая заболевания.