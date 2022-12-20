Юрмала выберет нового мэра

В свою очередь Янис Лединьш (СЗК) сохранит свою должность, но, поскольку его обязанности изменятся, по его кандидатуре также состоится голосование. Добавится, например, право замещать председателя думы во время его отсутствия, которым до сих пор обладала Спроге, а не Лединьш.

Должность второго заместителя председателя будет упразднена. Таким образом разрешится ситуация, возникшая после вступления в силу приговора суда, когда предыдущий мэр Гатис Трукснис (Латвийская зеленая партия, ЛЗП) лишился депутатского мандата.

Трукснис был признан виновным в подделке документов в связи с командировкой и оштрафован на 5000 евро, однако это не помешало ему устроиться на место советника Лединьша. Лединьш допускает, что после официальной смены руководства думы Трукснис может стать советником Спроге.

В Юрмальской думе по-прежнему работают депутаты единого списка СЗК, и как раз поэтому Трукснис работает советником. Ранее на съезде ЛЗП Лединьш раскритиковал Крестьянский союз Латвии, указав на стагнацию в рядах его руководства. Хотя на национальном уровне ЛЗП в рамках "Объединенного списка" является партнером Национального объединения, в Юрмале эти две политические силы не сотрудничают.

Лединьш также отверг имеющуюся в распоряжении издания Diena неофициальную информацию о том, что на должность заместителя председателя Юрмальской думы претендует Роман Межецкис, как и возможность того, что эту должность может занять представитель "Согласия" Лариса Лоскутова.